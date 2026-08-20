Estados Unidos sanciona a nueve entidades de Cuba, incluido el ministerio de la Construcción

Bandera de Cuba en la Plaza de la Revolución, en La Habana (Cuba). (Foto: EFE)
Bandera de Cuba en la Plaza de la Revolución, en La Habana (Cuba). (Foto: EFE)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Estados Unidos sancionó este jueves a tres funcionarios y nueve entidades estatales cubanas relacionadas con la minería, el comercio exterior y la metalúrgica, entre ellas el ministerio de la Construcción, como parte de su campaña de presión en busca de cambios políticos y económicos en la isla.

”, informó la institución en un comunicado.

Entre los mencionados figuran tres directivos del ya sancionado Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP): su director, Fernando González Llort, uno de los cinco espías de la Red Avispa condenado en EE.UU. y luego retornado a Cuba; la vicepresidenta primera, Noemí Rabaza Fernández, y la directora para Norteamérica, Leima Martínez Freire.

“El régimen cubano ha pasado décadas utilizando grupos pantalla para infiltrarse entre los estadounidenses, corromperlos y radicalizarlos”, dijo en X el secretario de Estado, Marco Rubio, al anunciar las nuevas acciones.

El primer jefe de la diplomacia estadounidense de origen latino agregó que las nueve entidades señaladas “sostienen y financian el aparato represivo del régimen” de La Habana.

La bandera nacional cubana ondea a media asta frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana el 5 de enero de 2026. (Adalberto ROQUE / AFP)
La bandera nacional cubana ondea a media asta frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana el 5 de enero de 2026. (Adalberto ROQUE / AFP)

Las demás entidades cubanas sancionadas

Además del Ministerio de la Construcción, resultaron sancionadas la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, la importadora y exportadora Metalcuba, el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal) y la importadora de productos metalúrgicos Acinox Comercial.

“Cualquier persona que apoye, patrocine o proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada ella misma. Los bancos extranjeros y otras empresas que ofrezcan servicios a estas entidades, o custodien sus fondos deben tomar medidas inmediatas para cesar su apoyo”, agregó Rubio, de raíces cubanas.

Las nuevas sanciones se unen a las dirigidas contra el actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y los cargos criminales contra el exmandatario Raúl Castro, dentro de la campaña de Trump por ahogar a una Cuba ya en crisis.

A principios de agosto, Rubio advirtió a Cuba que no habrá «válvula de escape» a la presión de Washington para exigir cambios radicales en la isla, y que no podrá ganar tiempo esperando el fin del segundo mandato de Donald Trump.

Con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

Estados Unidos sanciona a nueve entidades de Cuba, incluido el ministerio de la Construcción
Cuba acusa a EE.UU. de intentar “provocar” un “estallido social” con su política de presión
Cuba conmemora centenario del nacimiento del fallecido líder Fidel Castro
Marco Rubio advierte a Cuba: EE.UU. mantendrá la presión y no habrá “válvula de escape”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.