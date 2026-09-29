El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. (Yuki Iwamura / POOL / AFP)
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Redacción Gestión
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, insistió este lunes en que Cuba es un “Estado fallido” y advirtió que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, no permitirá que la isla se convierta en una base de operaciones contra la seguridad nacional del país.

afirmó Rubio durante una entrevista con la cadena Fox News.

Fotografía de archivo que muestra las banderas de Estados Unidos y Cuba frente la Embajada de Estados Unidos, en La Habana. Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa
Fotografía de archivo que muestra las banderas de Estados Unidos y Cuba frente la Embajada de Estados Unidos, en La Habana. Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa

Marco Rubio sobre la situación en Cuba

El secretario sostuvo que la situación de la isla representa una amenaza para Washington, utilizando al menos por tercera ocasión en este año la calificación de “Estado fallido” para referirse a Cuba y la vinculó entonces con la seguridad nacional estadounidense.

El presidente, sin embargo, dijo el 26 de septiembre que confía en alcanzar un acuerdo con La Habana y que probablemente no será necesaria una operación militar.

Con información de EFE

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