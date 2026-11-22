Los ataques masivos de Rusia contra las infraestructuras situadas en torno a las centrales nucleares de Ucrania aumentan el riesgo de una fuga radiactiva, advierten expertos ucranianos e internacionales, al tiempo que instan a los organismos internacionales de control a adoptar medidas más contundentes.

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En detalle, las centrales nucleares cubren actualmente la mayor parte del consumo eléctrico de Ucrania, ya que todas las demás grandes centrales han sido destruidas o dañadas por los ataques rusos, y aislarlas constituye el eje central de la estrategia de Moscú para dejar a los ucranianos sin luz este invierno.

Los ataques contra las subestaciones que distribuyen la electricidad producida por los nueve reactores nucleares bajo control de Ucrania requieren procedimientos arriesgados que no se previeron en su diseño, explicó a EFE Volodimir Omelchenko, el experto del Centro Razumkov con sede en Kiev.

“Si se produjera una fuga radiactiva en las centrales nucleares de Rivne o Jmelnitski, situadas a menos de 200 kilómetros del territorio de la Unión Europea (UE), millones de personas podrían verse afectadas, lo que provocaría una huida de la población”, advirtió.

Advertencias internacionales

A principios de esta semana, los organismos reguladores nucleares de 38 países -entre ellos todos los de la UE, Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Japón- expresaron una preocupación similar.

En una declaración conjunta firmada el pasado 16 de noviembre por miembros de tres asociaciones internacionales -WENRA, HERCA y NORA-, estas organizaciones advirtieron de que los ataques de Rusia se están volviendo “aún más temerarios”, lo que amenaza con causar una fusión del combustible nuclear.

“Un deterioro de las condiciones de seguridad nuclear podría conducir, en última instancia, a incidentes con liberación de material radiactivo, lo que podría afectar a la población y al medio ambiente en toda Ucrania y, posiblemente, más allá” , subrayó la declaración.

En ella se indicó “la necesidad urgente de que Rusia cese los ataques contra las instalaciones nucleares de Ucrania y la infraestructura energética esencial para su funcionamiento seguro”.

Cuatro días después, las instalaciones nucleares de Ucrania se vieron obligadas a reducir su producción de energía como consecuencia de los daños masivos sufridos por la red eléctrica a causa del ataque ruso con más de 100 misiles y 400 drones de largo alcance.

Personas caminan frente a un centro comercial dañado tras un ataque aéreo de Rusia en Kiev, Ucrania, el 19 de octubre de 2026. (Foto de OLEKSII FILIPPOV / AFP).

Reacción insuficiente

El primero de los ataques a las infraestructuras clave cerca de las plantas nucleares tuvo lugar ya en 2022, según señalaron los expertos, quienes apuntaron que, hasta ahora, los ingenieros ucranianos han logrado mitigar el peligro y evitar consecuencias graves para la seguridad nuclear.

Sin embargo, la reacción ante el continuo desprecio de Rusia por las medidas de seguridad nuclear por parte del principal organismo de control ha sido insuficiente, opinan expertos ucranianos como Omelchenko u Olga Kosharna, de la asociación de expertos nucleares y la sección nacional de Greenpeace.

“Las estructuras de la ONU demuestran una forma especial de burla hacia las normas del derecho internacional al nombrar a representantes del Estado terrorista -Rusia- para ocupar puestos de liderazgo”, señaló Kosharna después de que el director del del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, confirmara sus planes de nombrar a Alexéi Ferapontov, subdirector de la empresa nuclear rusa Rosatom, como su adjunto encargado de la energía nuclear.

Ferapontov en la OIEA, “inaceptable”

Ferapontov ha sido sancionado por Ucrania por su papel en la toma de control de la central nuclear ocupada de Zaporiyia, y Rosatom también ha participado en las detenciones y torturas de decenas de trabajadores ucranianos de la central, según los expertos consultados por EFE.

La central ocupada por Rusia ha perdido la conexión con la red eléctrica en 27 ocasiones, teniendo que recurrir a mecanismos de reserva para el suministro eléctrico con el fin de mantener refrigerado el combustible radiactivo.

“Es totalmente inaceptable e incomprensible que se nombre para un cargo tan alto a alguien perteneciente a la industria nuclear, que desempeña un papel fundamental en la guerra de Rusia contra Ucrania”, planteó Shaun Burnie, experto de Greenpeace en Ucrania.

Equipos de rescate de Ucrania, acompañados por policías y otros efectivos, retiran los escombros de un edificio residencial parcialmente derrumbado tras un ataque aéreo ruso en Dymer, región de Kiev, el 22 de noviembre de 2026. (Foto de Vladyslav Musiienko / AFP).

Cortes de electricidad

El Ministerio de Energía ucraniano ha indicado que el restablecimiento de la generación de las centrales nucleares a su nivel normal se producirá de forma gradual, a medida que se reparen las subestaciones y las líneas de transmisión eléctrica dañadas.

Este domingo continuaron los importantes cortes de electricidad en gran parte de Ucrania, y la situación en la ciudad sureña de Odesa era “extremadamente difícil” después de que los últimos ataques de Rusia afectaran a “infraestructuras clave” de la zona, según Ukrenergo, el operador de la red eléctrica.

La capital, Kiev, así como el este y el sur de Ucrania, también se vieron gravemente afectados, y los ingenieros continuaron con las reparaciones a pesar de los continuos ataques, con el fin de aumentar el suministro de electricidad procedente de las centrales nucleares.

Elaborado con información de EFE.