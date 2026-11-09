El canciller peruano, Carlos Espá, expresó este lunes a su colega ruso, Serguéi Lavrov, la “profunda preocupación” desde el país por los peruanos que combaten en filas rusas en Ucrania, “incluido aquellos que han fallecido, se encuentran desaparecidos o han resultado heridos”.

“Hemos transmitido a Su Excelencia la profunda preocupación de las familias y seres queridos de nuestros compatriotas y hemos planteado la necesidad de tener la mayor cantidad de información verificable sobre la situación y el paradero de nuestros compatriotas” , manifestó Espá en una rueda de prensa conjunta con Lavrov, tras la primera visita a Rusia de un canciller peruano en 12 años.

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El ministro de Estado agradeció a su colega ruso la disposición de “abordar con franqueza y espíritu constructivo” los asuntos que llevaron a la delegación peruana a Rusia y que son, subrayó, de “máxima prioridad” para el Gobierno peruano.

Carlos Espá, canciller peruano, trasladó a Serguéi Lavrov la preocupación de las familias por los compatriotas que combaten en Ucrania. Foto: EFE.

“Ha sido una conversación muy franca”, insistió Espá, quien agregó que hay “una serie de mecanismos” que las partes planean utilizar tras la solicitud de la parte peruana.

“Y aprovecho la ocasión también para señalar públicamente que todos estos esfuerzos que realiza el Gobierno de Perú y mi presencia aquí (…) responde única y exclusivamente a la necesidad del Estado peruano a responder al reclamo de las familias” de los combatientes peruanos, remarcó.

Espá también rechazó que las gestiones puedan interpretarse como parte de campañas de desinformación o publicitarias.

El jefe de la diplomacia rusa, por su parte, aseguró que Moscú ha dado aclaraciones “detalladas” a su colega acerca del trabajo que se está realizando para satisfacer la solicitud de Lima y en el que están involucrados el Ministerio de Defensa de Rusia, el Ministerio de Exteriores del país y la embajada peruana en Moscú.

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“Se han establecido contactos de trabajo sobre este tema y se realizó una visita a las instalaciones pertinentes en Rostov del Don”, dijo el ministro ruso.

No obstante, Lavrov sostuvo que los ciudadanos peruanos involucrados firmaron voluntariamente contratos con las Fuerzas Armadas rusas. En ese sentido, pidió que las solicitudes de información identifiquen con la mayor precisión posible a cada combatiente, a fin de que las autoridades correspondientes puedan responder con rapidez.

Con información de EFE.