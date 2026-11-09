Carlos Espá, canciller peruano, trasladó a Serguéi Lavrov la preocupación de las familias por los compatriotas que combaten en Ucrania. Foto: EFE.
Carlos Espá, canciller peruano, trasladó a Serguéi Lavrov la preocupación de las familias por los compatriotas que combaten en Ucrania. Foto: EFE.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
Redacción Gestión

, “incluido aquellos que han fallecido, se encuentran desaparecidos o han resultado heridos”.

“Hemos transmitido a Su Excelencia la profunda preocupación de las familias y seres queridos de nuestros compatriotas y hemos planteado la necesidad de tener la mayor cantidad de información verificable sobre la situación y el paradero de nuestros compatriotas”, manifestó Espá en una rueda de prensa conjunta con Lavrov, tras la primera visita a Rusia de un canciller peruano en 12 años.

Carlos Espá, canciller peruano, trasladó a Serguéi Lavrov la preocupación de las familias por los compatriotas que combaten en Ucrania. Foto: EFE.
Carlos Espá, canciller peruano, trasladó a Serguéi Lavrov la preocupación de las familias por los compatriotas que combaten en Ucrania. Foto: EFE.

“Ha sido una conversación muy franca”, insistió Espá, quien agregó que hay “una serie de mecanismos” que las partes planean utilizar tras la solicitud de la parte peruana.

“Y aprovecho la ocasión también para señalar públicamente que todos estos esfuerzos que realiza el Gobierno de Perú y mi presencia aquí (…) responde única y exclusivamente a la necesidad del Estado peruano a responder al reclamo de las familias” de los combatientes peruanos, remarcó.

Espá también rechazó que las gestiones puedan interpretarse como parte de campañas de desinformación o publicitarias.

El jefe de la diplomacia rusa, por su parte, aseguró que Moscú ha dado aclaraciones “detalladas” a su colega acerca del trabajo que se está realizando para satisfacer la solicitud de Lima y en el que están involucrados el Ministerio de Defensa de Rusia, el Ministerio de Exteriores del país y la embajada peruana en Moscú.

“Se han establecido contactos de trabajo sobre este tema y se realizó una visita a las instalaciones pertinentes en Rostov del Don”, dijo el ministro ruso.

Con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Canciller Espá visita Rusia después de 14 años tras denuncias de reclutados irregulares
Canciller Espá viajará a Rusia para asistir a peruanos reclutados para la guerra con Ucrania
JEE abre investigación contra canciller Carlos Espá por presunta vulneración de neutralidad electoral

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.