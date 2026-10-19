La situación de los peruanos enlistados en el Ejército ruso, en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, y los preparativos para la visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre, fueron parte de los asuntos abordados por el canciller Carlos Espá ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

El ministro, durante su intervención en el mencionado grupo de trabajo, señaló que las autoridades rusas reportaron que 459 peruanos se habrían incorporado a sus fuerzas militares, mientras que su sector registra 430 casos.

“Tenemos registrados 430 casos reportados por los familiares de los compatriotas que han viajado a Rusia, de los cuales se cuenta con información oficial acerca de 344 casos”, indicó.

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Al detallar su situación, mencionó que la Cancillería tiene información sobre 25 peruanos fallecidos, 187 desaparecidos, 132 en actividad y 4 prisioneros de guerra en Ucrania.

El ministro advirtió que estos casos involucran reclutamiento en el Perú, viajes costeados por terceros y contratos de prestación de servicios militares suscritos en otro idioma.

“La gente firma y no entiende lo que está firmando porque está en otro idioma”, precisó.

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Respecto de las acciones diplomáticas, informó que un enviado especial viajó a Rusia durante la tercera semana de julio para solicitar información y programar el retorno de los connacionales. Aunque obtuvo datos sobre enlistados, fallecidos y desaparecidos, no pudo acceder a los heridos.

“No fue posible a nuestro enviado especial visitar a los heridos, no se lo permitieron”, indicó. Añadió que la Cancillería sostuvo nueve reuniones con funcionarios rusos en Lima, seis de ellas con el embajador.

En cuanto a la atención de las familias, aseguró que su sector ha realizado más de 30 reuniones para recoger solicitudes y comunicar los avances de las gestiones. Además, también señaló que los cuatro peruanos prisioneros en Ucrania recibieron una visita consular, donde se corroboró que se encontraban en buen estado de salud, obtuvieron autorización para intercambiar correspondencia y realizar videollamadas.

Siguen los preparativos de la visita del papa León XIV

Sobre la visita del papa León XIV a nuestro país, Espá informó, a diferencia del viaje del papa Francisco en 2018, para el cual se dispuso de 35 semanas de organización, en esta ocasión se cuenta con 12 semanas, de las cuales ya habían transcurrido nueve al momento de su exposición.

Entre los avances, destacó dos visitas de la misión de avanzada de la Santa Sede y tres recorridos intersectoriales de reconocimiento técnico en las localidades comprendidas en el itinerario. Asimismo, anunció que el Vaticano expresó su interés en realizar una nueva misión de avanzada entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre, con participación de responsables de protocolo, seguridad y prensa.

El canciller señaló que los preparativos abarcan transporte aéreo y terrestre, papamóviles, acreditación de periodistas, seguridad, comunicaciones, salud e infraestructura.

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Indicó que ya se adjudicaron los procedimientos más críticos requeridos por Relaciones Exteriores para garantizar equipamiento, ambientación, servicios multimedia y soporte eléctrico en las sedes. También mencionó coordinaciones para el monitoreo climático ante posibles situaciones asociadas al fenómeno El Niño.

Finalmente, expresó su preocupación por la salud del pontífice tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido. Señaló que mantienen comunicación con la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Peruana y la representación diplomática ante la Santa Sede para conocer su recuperación. Pese a ello, aseguró que los preparativos continúan de la visita papal.