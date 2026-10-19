Le ponen agenda. Premier y militante de PL pretende imponer temas a nuevo titular de Torre Tagle. (Foto: GEC)
Le ponen agenda. Premier y militante de PL pretende imponer temas a nuevo titular de Torre Tagle. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, fueron parte de los asuntos abordados por el canciller Carlos Espá ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

se habrían incorporado a sus fuerzas militares, mientras que su sector registra 430 casos.

“Tenemos registrados 430 casos reportados por los familiares de los compatriotas que han viajado a Rusia, de los cuales se cuenta con información oficial acerca de 344 casos”, indicó.

Al detallar su situación, mencionó que la Cancillería tiene información sobre 25 peruanos fallecidos, 187 desaparecidos, 132 en actividad y 4 prisioneros de guerra en Ucrania.

El ministro advirtió que estos casos involucran reclutamiento en el Perú, viajes costeados por terceros y contratos de prestación de servicios militares suscritos en otro idioma.

“La gente firma y no entiende lo que está firmando porque está en otro idioma”, precisó.

Aunque obtuvo datos sobre enlistados, fallecidos y desaparecidos, no pudo acceder a los heridos.

“No fue posible a nuestro enviado especial visitar a los heridos, no se lo permitieron”, indicó. Añadió que la Cancillería sostuvo nueve reuniones con funcionarios rusos en Lima, seis de ellas con el embajador.

En cuanto a la atención de las familias, aseguró que su sector ha realizado más de 30 reuniones para recoger solicitudes y comunicar los avances de las gestiones.

Siguen los preparativos de la visita del papa León XIV

de las cuales ya habían transcurrido nueve al momento de su exposición.

Entre los avances, destacó dos visitas de la misión de avanzada de la Santa Sede y tres recorridos intersectoriales de reconocimiento técnico en las localidades comprendidas en el itinerario. Asimismo, anunció que el Vaticano expresó su interés en realizar una nueva misión de avanzada entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre, con participación de responsables de protocolo, seguridad y prensa.

El canciller señaló que los preparativos abarcan transporte aéreo y terrestre, papamóviles, acreditación de periodistas, seguridad, comunicaciones, salud e infraestructura.

Indicó que ya se adjudicaron los procedimientos más críticos requeridos por Relaciones Exteriores para garantizar equipamiento, ambientación, servicios multimedia y soporte eléctrico en las sedes. También mencionó coordinaciones para el monitoreo climático ante posibles situaciones asociadas al fenómeno El Niño.

Finalmente, expresó su preocupación por la salud del pontífice tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido. Señaló que mantienen comunicación con la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Peruana y la representación diplomática ante la Santa Sede para conocer su recuperación. Pese a ello, aseguró que los preparativos continúan de la visita papal.

El canciller Carlos Espá informó sobre las gestiones para asistir a los connacionales y sus familias. Además, confirmó que continúan los preparativos para la visita del papa León XIV al Perú. Foto: Cancillería.
El canciller Carlos Espá informó sobre las gestiones para asistir a los connacionales y sus familias. Además, confirmó que continúan los preparativos para la visita del papa León XIV al Perú. Foto: Cancillería.

TE PUEDE INTERESAR

Comisión de Ética aprueba informe que recomienda suspender a Julián Pérez por 120 días
Inversionistas reconsideran apuestas en Latinoamérica tras la euforia electoral
Ministro de Salud sobre El Niño: “Nos espera realmente una situación terrible”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.