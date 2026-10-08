La Cancillería entregó al Ministerio de Cultura 342 bienes culturales recuperados en seis países, en una ceremonia realizada en el Palacio de Torre Tagle y encabezada por el canciller Carlos Espá. Se trata del mayor número de piezas repatriadas en lo que va del año.

Los bienes, integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, fueron recuperados mediante el trabajo conjunto de la Cancillería, el Ministerio de Cultura y las misiones diplomáticas del Perú en Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido.

Durante la III Ceremonia de Entrega de Bienes Culturales del año, Espá formalizó la entrega de las piezas al ministro de Cultura, Alberto Beingolea. El canciller destacó que su retorno permite recuperar parte del acervo cultural peruano y garantizar su conservación, estudio y transmisión a las nuevas generaciones.

“Cada uno de estos bienes es testimonio de las sociedades, los conocimientos y las expresiones culturales que han formado nuestra historia” , señaló.

El canciller Carlos Espá encabezó en el Palacio de Torre Tagle la ceremonia de entrega de 342 bienes culturales recuperados. Entre las piezas repatriadas destacan la pintura “El tránsito de San José” y el manuscrito “El Arte Antiguo Peruano”. Foto: Cancillería.

Entre las piezas repatriadas figuran la monumental pintura “El tránsito de San José”, considerada de alta relevancia histórico-artística, y el manuscrito “El Arte Antiguo Peruano”, una obra documental acompañada de acuarelas de valor académico.

Cooperación internacional

La Cancillería destacó también la participación de ciudadanos extranjeros que realizaron devoluciones voluntarias, así como la cooperación de diversas instituciones internacionales.

Entre ellas se encuentran el Departamento de Estado y el FBI de Estados Unidos; la Policía Federal y el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de Argentina; la Policía Federal de Bélgica y la Cancillería de Alemania.

Espá señaló que la protección del patrimonio cultural constituye un eje prioritario de la política exterior peruana. En ese sentido, indicó que se continuarán fortaleciendo los mecanismos de cooperación bilateral y multilateral destinados a prevenir el tráfico ilícito de bienes culturales y facilitar su retorno al país de origen.

“El patrimonio cultural alcanza su pleno sentido cuando conserva su vínculo con la historia, las comunidades y las tradiciones de las que procede”, afirmó.

LEA TAMBIÉN: Canciller Espá y OEA suscriben acuerdo para Misión de Observación Electoral

Por su parte, el ministro de Cultura resaltó que el trabajo de recuperación es permanente. Explicó que parte de la labor incluye el monitoreo de redes sociales, donde se detectan ofertas de bienes que pueden contribuir a identificar piezas del patrimonio peruano y gestionar su recuperación.

Beingolea adelantó además que estos bienes podrán ser apreciados por la ciudadanía en una próxima exhibición especial en el Ministerio de Cultirá.