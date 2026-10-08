El canciller Carlos Espá encabezó en el Palacio de Torre Tagle la ceremonia de entrega de 342 bienes culturales recuperados. Foto: Cancillería.
El canciller Carlos Espá encabezó en el Palacio de Torre Tagle la ceremonia de entrega de 342 bienes culturales recuperados. Foto: Cancillería.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La entregó al Ministerio de Cultura 342 bienes culturales recuperados en seis países, en una ceremonia realizada en el Palacio de Torre Tagle y encabezada por el . Se trata del mayor número de piezas repatriadas en lo que va del año.

Los bienes, integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, fueron recuperados mediante el trabajo conjunto de la Cancillería, el Ministerio de Cultura y las misiones diplomáticas del Perú en Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido.

Durante la III Ceremonia de Entrega de Bienes Culturales del año, Espá formalizó la entrega de las piezas al . El canciller destacó que su retorno permite recuperar parte del acervo cultural peruano y garantizar su conservación, estudio y transmisión a las nuevas generaciones.

“Cada uno de estos bienes es testimonio de las sociedades, los conocimientos y las expresiones culturales que han formado nuestra historia”, señaló.

El canciller Carlos Espá encabezó en el Palacio de Torre Tagle la ceremonia de entrega de 342 bienes culturales recuperados. Entre las piezas repatriadas destacan la pintura “El tránsito de San José” y el manuscrito “El Arte Antiguo Peruano”. Foto: Cancillería.
El canciller Carlos Espá encabezó en el Palacio de Torre Tagle la ceremonia de entrega de 342 bienes culturales recuperados. Entre las piezas repatriadas destacan la pintura “El tránsito de San José” y el manuscrito “El Arte Antiguo Peruano”. Foto: Cancillería.

Entre las piezas repatriadas figuran la monumental pintura “El tránsito de San José”, considerada de alta relevancia histórico-artística, y el manuscrito “El Arte Antiguo Peruano”, una obra documental acompañada de acuarelas de valor académico.

Cooperación internacional

La Cancillería destacó también la participación de ciudadanos extranjeros que realizaron devoluciones voluntarias, así como la cooperación de diversas instituciones internacionales.

Entre ellas se encuentran el Departamento de Estado y el FBI de Estados Unidos; la Policía Federal y el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de Argentina; la Policía Federal de Bélgica y la Cancillería de Alemania.

“El patrimonio cultural alcanza su pleno sentido cuando conserva su vínculo con la historia, las comunidades y las tradiciones de las que procede”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Cultura resaltó que el trabajo de recuperación es permanente. Explicó que parte de la labor incluye el monitoreo de redes sociales, donde se detectan ofertas de bienes que pueden contribuir a identificar piezas del patrimonio peruano y gestionar su recuperación.

Beingolea adelantó además que estos bienes podrán ser apreciados por la ciudadanía en una próxima exhibición especial en el Ministerio de Cultirá.

TE PUEDE INTERESAR

Cancillería trabajará en modernización de servicios consulares y mayor presencia internacional
Cancillería designa a Raúl Diez Canseco como asesor de alto nivel para visita del papa León XIV
Cancillería: ya se iniciaron conversaciones con México para exoneración de visa para peruanos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.