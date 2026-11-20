La operación se cerró el 30 de octubre, aunque la firma se concretó el 2 de noviembre. “Nosotros estamos siempre viendo negocios afines y posibilidades de incrementar nuestra cartera”, contó a Gestión Adrián Yrribarren, presidente del directorio de Grupo Yrsa.

En detalle, la transacción comprendió el 100% de las acciones de Pastipan, incluidas la marca, sus 17 tiendas y la planta de producción. Los vendedores fueron Macrocapitales SAF, gestor del Fondo Fortaleza I, que tenía el 78% de la participación, y la familia Noriega, fundadora de la panadería, que mantenía el resto como socia minoritaria.

El comprador no fue una empresa del grupo. “Lo compramos como familia”, precisó Yrribarren. Hoy, es una sociedad conyugal que integra con Nelly Salcedo y sus dos hijas. Los cuatro conforman el directorio de Pastipan.

Sobre el monto, el empresario indicó que existe un acuerdo para no difundir el precio total.

Pastipan inició actividades en el 2000 y hoy opera una red de 17 locales, a la que suma una tienda online y la venta a través de plataformas de delivery. Sus tiendas se reparten en Lima, en distritos como Santiago de Surco, San Borja, San Luis, La Molina y San Miguel.

Dos ventas caídas y un fondo que necesitaba desinvertir

Las conversaciones empezaron hace seis meses, cuando la familia se enteró de que Pastipan seguía en venta. Antes hubo dos procesos que no se concretaron, ambos con grupos gastronómicos de “nombres conocidos”, del segmento de cadenas de panadería, pastelería y cafetería, según describió Yrribarren. “Nunca juntos. Primero se presentó una empresa y después otra”, relató el empresario, quien no reveló de quiénes se trataba por un acuerdo de confidencialidad.

¿Por qué se cayeron? “Precios”, respondió. Por esas dos ventas frustradas, la familia revisó con más cuidado las cuentas y documentos de Pastipan antes de comprar, un proceso que tomó seis meses. “El due diligence es bien tedioso. Tienes que revisar todo por tu seguridad, y más si han habido dos caídas”, comentó.

A favor del comprador jugó el calendario del vendedor. De acuerdo con Yrribarren, el fondo necesitaba salir de la inversión. “Las empresas de fondo entran y salen. Tenían que venderlo. Yo creo que ofrecí en un momento más oportuno”, señaló. Cuando su oferta llegó, agregó, no había otro postor en carrera.

Cabe recordar, que la red de panadería y pastelería creció bajo la gestión del fondo: en 2016 entró al accionariado, y en ese entonces, según un informe de clasificación de riesgo que obtuvo este diario, el Fondo Fortaleza adquirió Pastipan por US$ 11.46 millones.

‘Pan para Kio’: lo que viene para Pastipan

Yrribarren descartó cambios de marca o de imagen en el corto plazo. “Hemos comprado una empresa con utilidad, que está trabajando bien. No queremos hacer mayor distorsión”, afirmó. La regla que aplicará es la que usa en sus otros negocios: “Primero aprende, iguala, y después recién mejora”.

Lo que sí está en marcha son las sinergías con Kio. El primer encargo a la panadería fue desarrollar un pan de 90 gramos, el tamaño que la chicharronería usa en sus sánguches, con la receta de Pastipan. También se revisarán los costos logísticos de ambas empresas, que compran insumos similares, como frutas y verduras.

El intercambio alcanzaría a los productos: Kio evaluará incorporar el jamón de Pastipan y la panadería, el chicharrón de Kio. “Estoy viendo un par de locales que se pueden hacer”, adelantó sobre posibles puntos de venta compartidos, que serían pocos.

Chicharrones Kio facturó cerca de S/ 25 millones en 2025, un 50% por encima del año previo, y este 2026 alista su ingreso a supermercados.

En expansión, Pastipan tiene un plan aprobado por su directorio anterior que contempla entre dos y tres aperturas por año, sustentado en un estudio de zonas hecho hace tres o cuatro años.

“Nosotros vamos a revisar el estudio porque hay que actualizarlo y vamos a seguir con su crecimiento, de repente pueden ser dos o cuatro, va a depender de las oportunidades que se presenten”, indicó.

Las dos aperturas más recientes fueron la del centro comercial Plaza San Miguel, en julio de 2025, y la de la avenida Javier Prado, en San Isidro, junto a la clínica Ricardo Palma, en abril de 2026. “Este año ya no habrá más aperturas, sin embargo, el próximo año, están dentro del plan dos aperturas más, que posiblemente puedan ser Miraflores y San Isidro”, reveló.

Grupo Yrsa: seis empresas y la mira en educación

Con Pastipan son seis las empresas vinculadas de la familia, que ya figuran como grupo económico ante los bancos. El nombre Grupo Yrsa, por Yrribarren Salcedo, está en trámite de registro. En salud están Boticas Perú, la droguería BMC Farma (donde la participación pasó de 25% a 92%) y el policlínico Doctor Perú; en gastronomía, Kio y Pastipan. Se suma Kalis, que construye los locales (las boticas). En el caso de Kio, que hoy agrupa varias marcas, el plan es integrarlas en una sola empresa.

Boticas Perú es la de mayor peso, con una facturación que supera los S/ 400 millones al año. Kio y Pastipan, en conjunto, facturan un poco más de S/ 100 millones, según el empresario.

La siguiente compra podría darse en otro rubro. El grupo conversa con institutos de gastronomía y de formación técnica en farmacia. “Necesitamos personal, crear nuestro propio personal”, explicó Yrribarren. Sin embargo, reconoció que la rentabilidad no está clara, porque varias de esas instituciones son manejadas por asociaciones. “No vemos retorno, pero no descartamos esa posibilidad”, dijo.

Para el próximo año, la familia prevé incorporar directores independientes en sus empresas. “Que nos ayuden a tener una visión diferente a la familiar”, concluyó.

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