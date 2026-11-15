Con 64 ediciones en su haber, CADE Ejecutivos ha influido en la historia económica del Perú como espacio de concertación y agenda pública.

En 1961, bajo el lema “Mayor eficiencia, aumento de la producción: claves del progreso económico y social del país”, se realizó la primera Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE Ejecutivos) en Paracas, Ica. La idea surgió de Carlos Mariotti, gerente general de Empresas Eléctricas Asociadas, junto con Carlos Vidal, fundador de IPAE.

La primera reunión, que tuvo 73 participantes, logró que sector privado, la academia y el Estado conversaran sobre cómo aumentar la productividad y promover el desarrollo.

Desde entonces, sin ser un órgano de decisión estatal, CADE Ejecutivos ha funcionado como un espacio donde se plantean propuestas para el desarrollo empresarial, las políticas públicas, los servicios públicos y el crecimiento económico.

CADE ha servido para que presidentes, ministros, empresarios, especialistas nacionales e internacionales, expongan prioridades económicas y negocien el rumbo de políticas como inversión, infraestructura, empleo y competitividad.

También ha funcionado como una incubadora de iniciativas, entre ellas están Senati, la Bolsa de Valores de Lima, ESAN, el Consejo Privado de Competitividad y Empresarios por la Integridad.

Entre los 80 y 90, los debates de CADE Ejecutivos se concentraron en la crisis económica, la inflación, la violencia interna, la estabilización y las reformas de mercado. Para los 2000, la agenda se amplió hacia competitividad, institucionalidad, educación, descentralización, inversión y sostenibilidad.

En sus últimas ediciones ha promovido el crecimiento desde las regiones, empleo formal, reactivación económica y una mayor participación del sector privado en proyectos de desarrollo; y las conclusiones de sus encuentros han respaldado el uso de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI) para cerrar brechas de infraestructura y servicios.

Contextos difíciles

Los momentos de mayor tensión en los que se desarrolló CADE Ejecutivos han coincidido con conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso y escándalos de corrupción.

La edición de 2019 ocurrió meses después de que el presidente Martín Vizcarra disolviera el Congreso, el 30 de septiembre. En CADE 2019, Vizcarra defendió la disolución como una salida institucional que redujo el riesgo de una crisis social mayor. Su discurso generó silencio en el auditorio y puso sobre la mesa el malestar empresarial por la inestabilidad política.

En 2022, CADE se celebró en medio de la crisis política, social y económica, con una alta desconfianza hacia el presidente Pedro Castillo. La tensión se hizo evidente cuando Castillo decidió no asistir a la clausura, pese a haber sido invitado. Los gremios empresariales criticaron esa decisión como un desaire y una oportunidad perdida para dialogar sobre la agenda nacional.

CADE 2026

Este año, la edición 64 de CADE Ejecutivos, se realizará del 24 al 26 de noviembre de 2026 en el Centro de Convenciones Plaza Yanahuara de la Ciudadela de Salud Infantil “Virgen de VIDAWASI”, en Urubamba, Cusco, bajo el lema “Unidos para Avanzar”. Esta edición apunta a aprovechar el inicio de gestión de las nuevas autoridades nacionales y regionales.

¿Cómo hacer que el crecimiento económico llegue a todo el Perú y no se concentre en unas pocas ciudades? Esta será una de las principales preguntas de CADE Ejecutivos 2026, organizado por IPAE Acción Empresarial.

Actualmente, doce departamentos concentran el 73.7% de la producción nacional, según el INEI. Al mismo tiempo, regiones como Pasco, Madre de Dios y Amazonas aún no recuperan sus niveles históricos de producción. La diferencia también se refleja en la pobreza: mientras el promedio nacional fue de 27.6% en 2024, Cajamarca registró 45% y Loreto 43%, frente a niveles de entre 6% y 11% en Ica, Moquegua y Madre de Dios.

¿Cuáles son los desafíos? Mariana Rodríguez Risco, presidenta de CADE Ejecutivos 2020, comentó que, desde su trabajo con instituciones y asociaciones empresariales, sí hay avances desde el empresariado; “más comprometido con el desarrollo del país, con su rol de crear valor sostenible para los stakeholders”.

“Pero, lo que aún queda pendiente, y que es muy difícil, es reconstruir la institucionalidad del país: la capacidad del Estado de resolver, de atender lo mínimo y ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos”, dijo a Gestión.

En ese sentido, explicó que reconstruir la institucionalidad significa que existan instituciones públicas que funcionen, que tengan capacidad de gestión, continuidad de políticas públicas —independientemente de quién esté en el gobierno— “tengamos líderes públicos y políticos que estén preparados, que sean honestos, que sean éticos, con verdadera vocación de servicio”.

Rodríguez dijo que hoy al empresariado le toca trabajar en la segunda propuesta que se hizo el año que presidió el encuentro: “tenemos que seguir trabajando en el liderazgo ciudadano, en asumir una posición más activa frente a los problemas que el Estado tiene en servir al ciudadano”.

“Una postura más firme, más activa, más comprometida, no solamente en actuar como empresariado frente a los desafíos del país, pero solos no vamos a poder. No se puede avanzar. El gran desafío es cómo actuar frente a un Estado que tiene que reconstruirse”, mencionó.

A su turno, María Isabel León, presidenta de CADE Ejecutivos 2025, señaló que otro tema pendiente es la infraestructura y vivienda. “Es una deuda pendiente que tiene que convertirse en una oportunidad para conectar territorios, para dinamizar las economías y mejorar la vida de millones de peruanos”.

“Hay todo un reto ahí y nosotros tenemos que preguntarnos ¿cómo podemos colaborar con este crecimiento de las regiones? Ciertamente, todos los proyectos de Obras por Impuestos y, sobre todo, de Asociaciones Público-Privadas van a estar en la mira", resaltó.

“Las APP deberían ser promovidas con más intensidad, y no solamente para obras de infraestructura, sino de servicio mismo. Generalmente se quedan reducidas a la infraestructura, pero también pueden ser para ofrecer servicios”, sostuvo León.

León también se refirió al lema del CADE Ejecutivos para este año, «Unidos para avanzar», como una oportunidad para promover “todos” el desarrollo de las regiones.

En esa línea identificó tres desafíos: oportunidades de inversión en regiones, reducción de las brechas y fortalecer las cadenas productivas.

“El primero, es convertir el potencial que tienen las regiones en oportunidades concretas de inversión. Lo segundo, es cerrar esas brechas que limitan el desarrollo. No podemos esperar que las empresas sean competitivas si las comunidades donde se desarrollan no tienen infraestructura básica. Y un tercer elemento me parece que podría ser fortalecer el vínculo entre las grandes inversiones y las economías regionales. Esto supone fortalecer la cadena de proveedores locales, formar talento también según las necesidades productivas de cada sector”, comentó.

Agregó que para ello, contar con servicios básicos es clave. “Seguimos sin tener agua potable en las viviendas las 24 horas del día, no hay servicios de salud oportunos, no hay energía suficiente. (...) Necesitamos una visión como país de largo plazo, que trascienda estos ciclos políticos que han sido muy cortos en los últimos diez años y que, con esta trazabilidad de cinco años y con esta certidumbre, nos permita generar confianza”, precisó.

Finalmente, resaltó que Perú es un país que, dentro de la región, tiene unos indicadores macroeconómicos buenos, pero también con un más alto índice de informalidad laboral.“No hay tanto desempleo, pero sí hay un empleo precario. Y ahí tenemos todo un desafío también hacia adelante, que tenemos que ver de qué manera logramos equiparar”.

Presidentes y el lema

Este año se realizará la edición 64, del 24 al 26 de noviembre en el Centro de Convenciones Plaza Yanahuara, Ciudadela de Salud Infantil Virgen de Vidawasi, Urubamba - Cusco. Repasemos quiénes lideraron los CADE Ejecutivos y los lemas que acompañaron la agenda en los últimos 11 años.