En esta “radiografía”, Gestión recoge el balance de una región que aún lucha por transformar la recuperación monetaria en condiciones de bienestar general y que, esta vez, será la sede de la edición 64 de CADE Ejecutivos. La cita es del 24 al 26 de noviembre en Urubamba.

Cusco: evolución del PBI y estructura productiva

Rafael Zacnich, gerente de estudios económicos de ComexPerú, resalta que “Cusco presenta un desempeño económico mixto”. En el primer trimestre de 2026, la economía de este punto del país retrocedió 1.4% en su Producto Bruto Interno (PBI), mientras que la economía nacional creció 3.6%. En el segundo trimestre, registró una recuperación de 1%, aunque por debajo del crecimiento nacional de 2.6%.

Dicho comportamiento se debe, en gran parte, a que “la estructura productiva sigue mostrando una elevada dependencia de sectores específicos, especialmente de la minería y los hidrocarburos”, señala el experto.

En efecto, en 2025, estas actividades representaron el 37.7% del PBI regional. Además, los concentrados de cobre explicaron alrededor del 91% de las exportaciones cusqueñas, lo que deja entrever una alta participación en la oferta exportadora. “Esta dependencia hace que la economía regional sea particularmente sensible a variaciones en los niveles de producción extractiva” , puntualiza Zacnich.

El turismo también constituye otra de las fortalezas económicas: tiene efectos sobre alojamiento, restaurantes, transporte, comercio y más servicios. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en 2025 la región registró 3.74 millones de arribos a establecimientos de hospedaje, un 6.2% más que en 2019. Y solo entre enero y agosto de 2026, se registraron 2.2 millones de arribos.

“El objetivo no debería ser restar importancia a los sectores que hoy sostienen la economía cusqueña, sino aprovecharlos como plataformas para generar más inversión, proveedores locales, empleo formal y nuevas actividades productivas. La diversificación no se consigue debilitando las actividades existentes, sino creando condiciones para que otras también puedan crecer”, advierte el vocero de ComexPerú.

Proyecto Coroccohuayco permitiría extender la vida útil de la mina Antapaccay hasta el 2052. Foto: Difusión.

Empleo y pobreza monetaria y multidimensional

Según el Índice de Competitividad Laboral que ComexPerú realiza, el mercado de trabajo de Cusco alcanzó el puesto 16. Se trató de un retroceso de cuatro posiciones en el último año, “sobre todo por aumentos en el desempleo y la informalidad, la misma que afecta al 80.1% de los trabajadores, casi 10 puntos porcentuales más que el promedio nacional de 70.2%”, resalta Zacnich.

Asimismo, tras analizar la Encuesta Permanente de Empleo Nacional, a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el especialista detectó que, entre 2022 y 2025, se perdieron 3,356 empleos en la región.

El subempleo es otro problema: en 2025, afectó a 396,579 trabajadores; es decir, al 50.9% del total frente al 44.2% nacional. En esa línea, en el mismo año, el ingreso promedio mensual en Cusco fue de S/1,612, alrededor del 15% inferior al promedio nacional de S/1,887.

Sin embargo, no se debe dejar de lado cierto avance en un aspecto: la pobreza monetaria de Cusco pasó, de acuerdo con el INEI, de 23% en 2019 a 18.8% en 2025.

“El contraste nacional es especialmente importante. Mientras Cusco redujo su pobreza monetaria en ese periodo, a nivel de Perú aumentó de 20.2% a 25.7%. En consecuencia, la región pasó de registrar una incidencia de pobreza superior al promedio nacional en 2019 a situarse 6.9 puntos porcentuales por debajo en 2025″, enfatiza Zacnich.

También hay otras estimaciones positivas basadas en la data de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho): en Cusco, la pobreza multidimensional, que mide los niveles de acceso a servicios de salud, educación y vivienda, disminuyó de 44.1% en 2019 a 26.2% en 2025.

Aun así, si la lupa se coloca puntualmente sobre la salud, las brechas son todavía preocupantes: en 2025 la anemia afectó al 56.6% de los niños de entre 6 y 35 meses, frente al 43.4% nacional, remarca el vocero de ComexPerú.

“La educación enfrenta problemas similares: el 90.5% de las instituciones educativas públicas de primaria registra infraestructura inadecuada. A ello se suman desafíos de conectividad relevantes para las poblaciones rurales”, dice.

Frente al panorama examinado, Zacnich considera que el desafío no consiste solo en ampliar el presupuesto público de la región, sino en mejorar la capacidad de gestión, priorización y ejecución de inversiones.

Cusco: servidores de salud no rindieron viáticos entre los años 2018 al 2024. (Foto: difusión)