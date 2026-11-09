La minera canadiense C3 Metals identificó nuevos objetivos de exploración de cobre y oro en su proyecto Khaleesi, ubicado en Cusco tras completar estudios geofísicos que permitieron detectar anomalías magnéticas y gravimétricas en distintas zonas del área.

El principal hallazgo corresponde a una anomalía ubicada aproximadamente a dos kilómetros al noreste de la zona principal de perforación. Según informó la compañía, esta presenta dimensiones de 1,500 metros por 1,200 metros en el estudio magnético y de 1,000 metros por 900 metros en el gravimétrico.

Como antecedente, en octubre, C3 Metals reportó resultados de perforación que extendieron aproximadamente 200 metros hacia el este la mineralización identificada en Khaleesi. Entre los intervalos destacados figuraron una intersección de 101.9 metros con una ley de 0.38% de cobre equivalente y otra de 70.9 metros con 0.62% de cobre equivalente.

Nuevas zonas por explorar

La empresa precisó que el nuevo objetivo todavía no ha sido explorado mediante perforaciones. Sin embargo, los trabajos de mapeo geológico identificaron afloramientos de skarn de magnetita -un tipo de roca asociado a procesos de formación de depósitos minerales- en un área de 200 por 150 metros, además de otras evidencias de alteración geológica.

Los estudios también identificaron un objetivo adicional al sureste de la zona principal de Khaleesi, donde se detectó otra anomalía magnética y gravimétrica coincidente. En total, los resultados permitieron definir tres grandes anomalías de este tipo en el proyecto. Los objetivos del noreste y sureste todavía no han sido perforados, por lo que deberán ser evaluados mediante sondajes para determinar si contienen mineralización.

C3 Metals indicó que se encuentra revisando la información geofísica y los datos de exploración para definir la siguiente fase de perforaciones, prevista para lo que resta de 2026 y durante 2027, sujeta a resultados favorables.

El proyecto Khaleesi se ubica en el cinturón cuprífero Andahuaylas-Yauri, en Cusco, una zona que alberga operaciones mineras como Las Bambas, Constancia y Antapaccay. (Foto referencial)

C3 Metals completó los estudios magnéticos con drones y gravimétricos en una extensión de 1,500 hectáreas. El programa inicialmente contemplaba 900 hectáreas, pero fue ampliado en más de 65% tras la identificación de múltiples anomalías en el área.

Khaleesi forma parte del cinturón cuprífero Andahuaylas-Yauri, en el sur del Perú, una zona de Cusco que alberga operaciones mineras como Las Bambas, Constancia y Antapaccay. C3 Metals cuenta con aproximadamente 31,000 hectáreas dentro de este cinturón con sus proyectos Khaleesi y Jasperoide.