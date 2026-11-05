Vía el D.S. N° 025-2026-EM, el Minem ha dispuesto que, para autorizar el inicio o reinicio de actividades de explotación y/o beneficio de minerales dentro del Proceso de Formalización Mineral Integral, la verificación previa de los requisitos ya no se haga en campo, sino en gabinete.

¿Qué significa esto? Que la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) ya no hará una visita técnica previa a entregar el visto bueno final al minero del Reinfo para que opere en el campo legal. Especialistas valoran el cambio, pero precisan los cuidados que deberán tomar quienes se asocien con estos pequeños mineros.

Celeridad versus control previo

A criterio de Miguel Ángel Soto, socio de Energía, Minería y Medio Ambiente en PPU, así como Sebastián Linares, abogado senior de Ambiental y Minero en Vargas Pareja Abogados, la modificación es positiva, ya que busca reducir tiempos y costos en un proceso de formalización que lleva años abierto sin concluirse.

A pesar de ello, precisaron que el D.S. “ataca” el último eslabón de la cadena que deben seguir estos mineros para formalizarse. Si bien es alentador, formaría parte de una estrategia mucho mayor para que el Reinfo alcance el objetivo con el que nació, allá por 2016.

“Con ello están regulando el último paso: la emisión de la autorización para inicio o reinicio de actividades. Previo a ello, el titular minero ya tuvo que adquirir o tomar en cesión la concesión minera, así como los terrenos superficiales; y ver aprobado su instrumento de gestión ambiental. Se busca un mecanismo de aprobación más expeditivo, como pasa en la gran y mediana minería”, explicó Soto.

El Reinfo fue creado para promover la formalización de mineros pequeños y artesanales, pero en la actualidad existen 31 mil informales. (Foto: Andina)

El asunto con ello es que implica ahora la verificación “en gabinete”. Según el abogado de PPU la DGFM podría usar la telemetría, tecnología que permite verificar datos y georreferenciar espacios vía redes inalámbricas o GPS. “Será sencillo para operaciones a tajo abierto o con componentes superficiales, pero complicado para verificar labores subterráneas. Eso no se contempla en el D.S”, sumó.

Linares igualmente cree que será necesario una claridad mayor de cómo procederán ahora. Bajo su mirada, la DGFM deberá tener un “registro probatorio real” de lo que el minero del Reinfo declare. Si bien no irán a campo, necesitan pruebas de que lo que se dice tener en el área minera exista y que, efectivamente, se ubique y alcance las dimensiones reportadas.

“Es lo que considero que ahora van a empezar a requerir. Por ejemplo, sustentar con fotos la instalación de sistemas, adjuntar los comprobantes de compra y más. Ese sería otro camino para suplir de la mejor manera una visita de campo y solo hacer la de gabinete”, apuntó.

Un riesgo ante la nulidad del Reinfo

Bajo esas nuevas reglas, ambos abogados creen también que el D.S. podría despertar dudas o mayor precaución para las operaciones mineras mayores que trabajan con los inscritos en el Reinfo.

Y es que, si bien la autorización “en gabinete” facilitaría el camino de obtención de permisos a los mineros del Reinfo, agrega una carga a la entidad, la DGFM, de verificar posteriormente en campo, acción que demandaría más recursos y parece difícil de hacer masivamente.

Por ello, las mineras también deberían asumir previo a asociarse está labor, ya que corren el riesgo de que cualquier falta posterior, como una declaratoria de nulidad de la autorización al minero del Reinfo por no cumplir con acreditar correctamente los documentos, a pesar de la verificación “en gabinete” y que mantiene como posibilidad el nuevo D.S., podría acarrear sanciones de parte del Minem que también alcanzarían a los compradores.

“Siempre hubo saturación y que la DGFM tenga todo a su cargo motiva estas salidas que buscan una emisión de autorizaciones más veloz. Pero hay ese riesgo: le compras a pequeños mineros que trabajan bajo un régimen extraordinario donde cambian mucho las reglas legislativas o de cumplimiento. Los comercializadores van a tener que ser muy cuidados de a quién le compran y reconocer el peligro de que, incluso si tienen autorización, pueda ser declarada nula después y eso les genere contingencias”, reconoció Linares.

El otro punto es el universo al que alcanzarían los efectos del D.S., recalcó Soto. Si bien a la fecha hay más de 31 mil inscritos en el Reinfo, donde casi el 75% están vigentes (23 mil), hay poca claridad sobre cuántos de todos ellos se encuentran ya en la etapa del proceso de formalización que aborda el D.S., es decir, casi al cierre del mismo, y no estados previos que toman más tiempo, como el permiso ambiental.

“¿Qué tan efectiva será la medida? Esa es la pregunta. Si vamos a los números, ¿cuántos de los 31 mil han presentado un expediente técnico para tener autorización de actividades? En 2025 eran alrededor de 700, el 2% del total. Si bien es una medida de simplificación, tampoco destrabará el proceso de formalización. Los cuellos de botella están en las primeras etapas, no en las últimas", remarcó el abogado de PPU.

¿Qué pasará con una Ley MAPE?

Con ello en mente, Soto y Linares recordaron que ya está en trámite ante el Congreso la más reciente versión de la nueva Ley de la Minería Artesanal y Pequeña Minería, más conocida como Ley MAPE.

La propuesta de ley regula dos regímenes para el desarrollo de actividades de pequeña minería y minería artesanal: el régimen ordinario y el régimen de consolidación de los mineros que están pendientes de concluir el proceso de formalización.

También confirma que el actual proceso de formalización minera integral, es decir, el Reinfo, concluye el 31 de diciembre del 2026 y que la vigencia del régimen de consolidación (de aprobarse el proyecto) se iniciará el 1 de enero del 2027 y concluirá el 30 de junio del 2028.

La Comisión de Energía y Minas de Diputados, que preside Yenifer Paredes, de Juntos Por el Perú, ya inició el debate de la Ley Mape. Foto: Congreso.

¿Cómo conversará el cambio del D.S con este potencial nueva norma matriz? Para Soto si bien la Ley MAPE contemplará sus alcances, también debe aclarar sus vacíos.

Linares coincidió y fue enfático: debe estar claro qué nivel de responsabilidad asumiría el comprador de mineral si es que el minero perteneciente al Reinfo (o al esquema que lo reemplace) pierde su autorización.

“La discusión legal será esa: ¿compraste o no a un minero autorizado a operar si el Reinfo se acaba y se declara la nulidad de su permiso? Quedan menos de dos meses y, con lo que demoran las leyes ahora en Diputados y Senadores, habrá que esperar un resultado", agregó.