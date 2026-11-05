Si bien a la fecha hay más de 31 mil inscritos en el Reinfo, donde casi el 75% están vigentes (23 mil), hay poca claridad sobre cuántos de todos ellos se encuentran ya en la etapa del proceso de formalización que aborda el D.S. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Si bien a la fecha hay más de 31 mil inscritos en el Reinfo, donde casi el 75% están vigentes (23 mil), hay poca claridad sobre cuántos de todos ellos se encuentran ya en la etapa del proceso de formalización que aborda el D.S. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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El último lunes el Gobierno de Keiko Fujimori, a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó un Decreto Supremo (D.S.) que facilitará los trámites de los mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y que sí tienen voluntad de cerrar este proceso.

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