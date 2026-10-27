Exportación de oro se incrementó 7.7% en los primeros siete meses del 2026
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Elías García Olano
mailElías García Olano

En el Perú, que figura entre los top 10 productores mundiales de oro, la producción formal de ese metal precioso mantiene una caída sostenida.

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