El Comando Unificado ejecutó dos operativos policiales en Madre de Dios y Áncash que permitieron afectar bienes y equipos vinculados a presuntas actividades ilícitas por un valor total de S/ 9 millones 357,805, como parte de las acciones contra la minería ilegal, informó el Ministerio del Interior.

En Madre de Dios, la intervención se desarrolló en los sectores de Puente Caimito, Rosita y Cantonera, ubicados en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata.

En esta zona se inutilizaron bienes y equipos valorizados en S/ 7 millones 97,655, entre ellos dos motores, 30 motores sumergibles, 32 balsas tracas, 32 tolvas y ocho pozas.

Asimismo, se intervinieron cuatro motocicletas cuyos números de serie eran legibles y una con la serie ilegible. También se hallaron 5,760 galones de combustible diésel y 35 campamentos, además de otros bienes y enseres presuntamente utilizados en actividades de minería ilegal.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (DIRMEAMB), con apoyo de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROPESP) y del Ejército del Perú.

Intervención en Áncash

En Áncash, la Policía Nacional desarticuló a la presunta banda criminal denominada “Los Temibles de Casma” y detuvo a cuatro personas durante una intervención en el sector Pampa Colorada, distrito de Buena Vista Alta, provincia de Casma.

Los detenidos fueron identificados como Teodoro Vidal García Vega (44), Wilfredo Uvaldo Mendoza Yupán (48), Christian Eliseo Romero Destre (52) y William Joel García Huerta (31).

La Policía desarticuló la presunta banda criminal denominada “Los Temibles de Casma” y detuvo a cuatro personas. Foto: MININTER

Durante este segundo operativo, se incautaron dos volquetes y un cargador frontal. Además, se inmovilizaron 15 metros cúbicos de mineral no metálico y una zaranda, equipo empleado para tamizar materiales como arena, tierra y grava. Los bienes y equipos involucrados fueron valorizados en S/ 2 millones 260,150.

Los efectivos de la DIRMEAMB, a través de la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente de Áncash, con apoyo de personal de Ministerio Público, realizaron este operativo.