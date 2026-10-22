Los operativos permitieron inutilizar motores, balsas, tolvas y pozas, además de intervenir 5,760 galones de combustible diésel y 35 campamentos presuntamente vinculados a la minería ilegal. Foto: Mininter.
Los operativos permitieron inutilizar motores, balsas, tolvas y pozas, además de intervenir 5,760 galones de combustible diésel y 35 campamentos presuntamente vinculados a la minería ilegal. Foto: Mininter.
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Redacción Gestión
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El Comando Unificado ejecutó dos operativos policiales en Madre de Dios y Áncash que permitieron afectar bienes y equipos vinculados a presuntas actividades ilícitas por un valor total de S/ 9 millones 357,805, como parte de las acciones contra la minería ilegal, informó el Ministerio del Interior.

En esta zona se inutilizaron bienes y equipos valorizados en S/ 7 millones 97,655, entre ellos dos motores, 30 motores sumergibles, 32 balsas tracas, 32 tolvas y ocho pozas.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (DIRMEAMB), con apoyo de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROPESP) y del Ejército del Perú.

Intervención en Áncash

Los detenidos fueron identificados como Teodoro Vidal García Vega (44), Wilfredo Uvaldo Mendoza Yupán (48), Christian Eliseo Romero Destre (52) y William Joel García Huerta (31).

La Policía desarticuló la presunta banda criminal denominada “Los Temibles de Casma” y detuvo a cuatro personas. Foto: MININTER
La Policía desarticuló la presunta banda criminal denominada “Los Temibles de Casma” y detuvo a cuatro personas. Foto: MININTER

Los efectivos de la DIRMEAMB, a través de la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente de Áncash, con apoyo de personal de Ministerio Público, realizaron este operativo.

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