El sector minero continúa impulsando las ventas peruanas al exterior. Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones de minerales alcanzaron los US$ 57,492 millones, monto que superó en 55% los US$ 37,081 millones registrados durante el mismo periodo del año pasado, según informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Este desempeño estuvo respaldado principalmente por el mayor valor de los embarques de cobre, que aportaron US$ 9,388 millones adicionales respecto al 2025. A ello se sumaron los incrementos del oro y el plomo, con US$ 7,938 millones y US$ 2,019 millones, respectivamente.

El cobre mantuvo su posición como principal producto minero de exportación, al generar ingresos por US$ 26,513 millones, un avance interanual de 54.8%. En tanto, las ventas de oro al mercado internacional llegaron a US$ 21,631 millones, tras registrar una expansión de 58%.

Ambos metales concentraron más del 83% del valor exportado por la minería. El cobre tuvo una participación de 46.1% y el oro de 37.6%. Asimismo, el gremio destacó que la actividad minera explicó el 74.3% del valor de las exportaciones peruanas acumuladas hasta agosto.

Exportaciones mineras aumentan más de US$ 20,000 millones en ocho meses: ¿qué explica el salto?. (Foto: GEC)

¿Cómo les fue a las exportaciones en agosto?

El dinamismo del sector también se reflejó en los resultados de agosto, cuando los envíos mineros al extranjero totalizaron US$ 7,858 millones, un incremento de 52.1% frente a los US$ 5,168 millones del mismo mes de 2025.

En ese periodo, las exportaciones de cobre generaron US$ 3,679 millones, monto superior en 56% al registrado un año antes. Este resultado estuvo asociado al alza de 38.1% en la cotización del metal y al crecimiento de 13% en las cantidades exportadas.

Por su parte, el oro registró ventas externas por US$ 3,035 millones, lo que significó un aumento de 49.4% interanual. La mejora respondió a una mayor cotización internacional, que avanzó 31%, así como a un incremento de 14.1% en el volumen de los envíos.