Kuya Silver, minera canadiense que opera el proyecto de plata Bethania, en Huancavelica, formalizó un préstamo garantizado de US$ 400.000 a SMRL Camila 2008, propietaria de una planta de concentrados ubicada en Junín, a 48 kilómetros de Huancayo. El financiamiento permitirá ampliar esa instalación y asegurar capacidad para procesar el mineral de Bethania. ¿Qué condiciones contempla el acuerdo y cómo se articula con los planes de expansión de la compañía?

El convenio reemplaza una carta de intención anunciada en enero de 2026 por un Acuerdo Estratégico de Procesamiento y Financiamiento. Con esta estructura, Kuya Silver busca atender sus necesidades de procesamiento en el corto plazo y destinar capital al desarrollo de infraestructura propia.

El proyecto Bethania se encuentra en el distrito de Acobambilla, en Huancavelica, a unos 164 kilómetros por carretera de la planta Camila. La compañía prevé que el acuerdo le otorgue flexibilidad operativa mientras avanza con el desarrollo de su propia instalación de procesamiento.

Kuya Silver asegura capacidad de procesamiento hasta 2027

El acuerdo establece que la planta Camila reservará para Kuya Silver una capacidad de procesamiento de hasta 3.000 toneladas mensuales —equivalentes a aproximadamente 100 toneladas diarias— desde lo que resta de 2026 hasta fines de marzo de 2027.

A partir de abril de ese año y hasta el vencimiento del préstamo, la capacidad reservada aumentará a 4.000 toneladas mensuales, aproximadamente 133 toneladas al día.

El préstamo de US$ 400.000 financiará la ampliación de la planta Camila hasta alcanzar una capacidad aproximada de 280 toneladas húmedas por día. El financiamiento tendrá un plazo de 24 meses, una tasa de interés anual de 7% y cuotas mensuales iguales. Además, estará garantizado por los equipos e incluirá un adelanto de los ingresos generados por la planta durante su vigencia.

Kuya Silver también podrá solicitar capacidad adicional por encima de los volúmenes reservados, previa notificación, con la posibilidad de utilizar la capacidad total de Camila. Las tarifas de procesamiento estarán indexadas a la inflación durante el plazo del préstamo.

La planta Camila, en Junín, brindará capacidad de procesamiento para el mineral de Bethania mientras Kuya Silver prioriza el desarrollo de su propia infraestructura. (Foto: Kuya Silver)

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La minera prioriza su planta de procesamiento en Bethania

En paralelo, Kuya Silver busca priorizar y acelerar el desarrollo de su propia planta de procesamiento en Bethania, cuya capacidad proyectada es de 350 toneladas diarias. Según la compañía, el proyecto cuenta con todos los permisos necesarios, mientras su equipo optimiza el diseño de ingeniería y las estimaciones de costos.

La instalación está prevista para convertirse en la principal infraestructura de procesamiento de la mina y, eventualmente, atender también posibles yacimientos satélite en el distrito minero circundante. Si el volumen de mineral producido supera la capacidad disponible en Camila, Kuya Silver podrá almacenarlo para procesarlo posteriormente en su propia planta o recurrir a otras instalaciones de terceros.

“Tras un análisis exhaustivo realizado por nuestro equipo, concluimos que redirigir nuestro capital hacia el proyecto de la planta de Bethania, que cuenta con todos los permisos necesarios, proporcionaría un resultado más sólido y ajustado al riesgo para el futuro crecimiento del proyecto”, señaló David Stein, presidente y director ejecutivo de Kuya Silver, en un comunicado difundido el 14 de octubre de 2026.

La compañía indicó que comunicará nuevos hitos de la etapa previa a la construcción conforme avance el proyecto.