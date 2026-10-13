La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril de Chile, Rosario Navarro, señaló que la experiencia chilena podría servir de referencia para avanzar en la formalización en Perú. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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El Consejo Empresarial Chile-Perú (CEChP) resaltó que la relación empresarial entre ambos países busca avanzar hacia una mayor integración, teniendo a la minería como uno de los principales sectores de interés.

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