Sin embargo, sobre Perú se advirtió un constante avance de la minería ilegal, en un contexto de ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), usado como un camuflaje por la ilegalidad, de acuerdo con diversos expertos.

En entrevista con Gestión, la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril de Chile (Sofofa), Rosario Navarro, consideró que la experiencia chilena en la organización de pequeños mineros podría servir como referencia para avanzar en la formalización minera en el Perú.

Relación comercial y avance de la inversión chilena

¿Cómo ha evolucionado la relación comercial entre Perú y Chile y cuáles son las perspectivas a futuro?

La relación comercial y bilateral entre Chile y Perú es de larga data. Somos países vecinos, tenemos minerales críticos y condiciones climáticas similares.

Diría que hubo un cambio sustantivo desde la entrada en vigor del tratado de libre comercio, que impulsó el intercambio comercial y la inversión de empresas chilenas en Perú. Tenemos altas expectativas de que esta nueva etapa, que empieza a gestarse con un mayor acercamiento político traiga frutos.

¿Qué oportunidades de integración empresarial identifican y cómo podría profundizarse esta relación?

Tenemos desafíos comunes. Las empresas chilenas y peruanas tenemos grandes oportunidades en minería, integración energética, agroindustria y alimentos para el mundo.

Trabajar juntos y que vayamos unidos como potencias nos da no sólo más posibilidades de poder negociar frente a otras economías, sino también la fortaleza del aprendizaje que ambos países han tenido y que han desarrollado en sus industrias. Eso se puede transferir en conocimiento, transferencias tecnológicas, y un impulso también para las pequeñas y medianas empresas.

¿En qué sectores existe mayor interés de las empresas chilenas por invertir en Perú?

La inversión chilena en Perú está bastante diversificada. Tenemos presencia en retail, banca, minería, tecnología, agricultura y alimentos . Chile siempre mira a Perú como un país en el cual invertir. Vemos con buenos ojos estos sectores para seguir invirtiendo.

¿Hay sectores en los que todavía exista poca participación chilena y donde les interesaría ingresar?

Hay un segmento que discutimos durante el consejo y que no está dirigido únicamente a los grandes empresarios, sino también a las pequeñas y medianas empresas que proveen a las grandes industrias. Vemos oportunidades para que las pymes proveedoras de la gran minería y de las empresas tecnológicas también puedan invertir en Perú.

La representante de SOFOFA resaltó que la inseguridad y el crimen organizado inciden en las decisiones de inversión en Perú. (Imagen: César Campos para GEC)

¿Concretamente existen proyectos de inversión chilenos en Perú que se estén evaluando y que podrían desarrollarse en los próximos años?

Existe mucho interés por invertir en minería en Perú. También hay interés en tecnología y las inversiones chilenas han aumentado muchísimo en el sector agro. Espero que tengamos buenas noticias y que este proceso se traduzca en una mayor llegada de inversión chilena a Perú.

¿Cómo pueden aprovechar ambos países sus fortalezas en minería? ¿Qué temas se discutieron con el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno?

Uno de los desafíos que enfrenta Perú es cómo formalizar la minería informal. Hoy día en Chile existen mecanismos para apoyar a los pequeños mineros, entre ellos una empresa nacional de minería que los agrupa.

El modelo chileno puede servir de inspiración para que en Perú también se organicen los pequeños mineros y avancen hacia la formalización. Sabemos que el camino de la formalización es un seguro, es una manera de proteger y es también un muy buen aliado para que el crimen organizado no se tome esos sectores.

Las condiciones para hacer negocios

¿Qué rescata de las reuniones que han sostenido con los ministros peruanos?

(En la XXI Reunión del CEChP) Hablamos con el Canciller y los ministros de Economía y de Energía, quienes nos presentaron cuáles son los énfasis que van a tener durante el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori . Eso nos da mucha tranquilidad.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de los empresarios chilenos que invierten en Perú?

Hay tres factores fundamentales para invertir en Perú. El primero es la seguridad y el crimen organizado , que claramente inciden en las decisiones de inversión. En la medida en que aumente la informalidad y el crimen organizado capture determinados sectores, el riesgo también crece.

El segundo es la permisología o tramitología, que es el tiempo que toma obtener los permisos necesarios para operar. Cada vez resulta más complejo y creemos que podemos avanzar en mecanismos conjuntos para mejorar estos procesos.

El tercer componente es la estabilidad. Mientras más certezas jurídicas tenga un inversionista, eso va a favorecer que llegue más inversión a ambos países.

¿Desde Chile perciben ahora menos incertidumbre política en Perú?

Perú siempre ha tenido estabilidad económica y ha ofrecido garantías, como un banco central autónomo. Sin embargo, en un mundo que está conflictuado por discusiones geopolíticas, creo que es muy importante que tanto la política como la economía avancen de la mano. Esa ha sido la señal que nos han transmitido los ministros, que Perú no solo es un país donde se respetan las reglas para el inversionista extranjero, sino que también existen condiciones en los temas políticos que van a estar acompañados.

El gremio empresarial chileno, Rosario Navarro, se refirió a los principales retos que ven los empresarios para invertir en el Perú. (Imagen: César Campos para GEC)

Oportunidades para las empresas peruanas en Chile

Con la llegada de José Antonio Kast a la presidencia de Chile, ¿cómo ven las condiciones para hacer negocios, especialmente para que empresas peruanas puedan ingresar?

Hacer negocios se basa, ante todo, en la confianza y en conocernos. Por eso, contar con capítulos empresariales sólidos es una gran garantía.

Sabemos que América Latina vive cambios políticos constantemente. Por eso es fundamental que el sector empresarial siga trabajando de manera coordinada, sobre la base de la confianza construida durante más de 20 años de tratado de libre comercio entre ambos países.

Diría que, cuando un empresario peruano quiere invertir en Chile, el ingrediente más importante es encontrar amigos, aliados y personas con quienes hacer negocios.

Pero, ¿observan alguna complicación? ¿qué aspectos regulatorios podrían mejorarse para facilitar las inversiones entre ambos países?

Eso es lo que acordamos (en el consejo), que el próximo encuentro vamos a trabajar en dónde están estos cuellos de botella en torno a la regulación. Queremos identificar cuáles son esos permisos específicos y presentarle a ambas autoridades, el presidente Kast y la presidenta Fujimori, en el Consejo Binacional, estas indicaciones que podrían agilizar la atracción de inversiones.

¿Qué sectores recomendaría a los empresarios peruanos que estén interesados en invertir en Chile?

Chile tiene enorme potencial en la industria energética, eólica, solar. También estamos creciendo muchísimo en el litio, en minerales críticos como el molibdeno y las tierras raras. Por ende, hay muchas oportunidades para ir a invertir a Chile.

Además, la industria forestal, que no está aquí en Perú, tal vez puede ser interesante para alguien que quiere diversificar su portafolio de negocios.