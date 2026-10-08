Las inversiones destinadas a exploraciones fueron las que menos crecieron de enero a julio, en solo 2.8%. | Andina
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Elías García Olano
mailElías García Olano

La inversión minera en el Perú alcanzó los US$ 4,177 millones entre enero y julio de este año, un crecimiento de 45% comparado con similar periodo del 2025, según data del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

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