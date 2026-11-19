El perfil profesional enfocado exclusivamente en una especialidad comienza a ceder espacio frente a trabajadores capaces de combinar conocimientos y competencias de distintas áreas. El 92% de limeños considera importante que los profesionales dominen capacidades y conocimientos en más de una materia, según un estudio de Ipsos Perú realizado para la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en octubre de 2026.

La medición, que evaluó las percepciones ciudadanas sobre la competitividad laboral, muestra que la diversificación de capacidades es vista como una ventaja para el desarrollo profesional.

El 49% de los encuestados considera que un profesional que incorpora conocimientos de otras disciplinas tiene mayores oportunidades de inserción y progreso laboral que uno que se concentra exclusivamente en un solo campo. Esta percepción llega al 51% entre las personas de 27 a 46 años.

La combinación de conocimientos también es asociada con la capacidad de innovar. El 81% de los consultados en Lima está de acuerdo con que articular conocimientos de distintos campos permite desarrollar nuevas alternativas para resolver problemas .

Entre los jóvenes de 18 a 26 años, esta percepción alcanza el 91%, lo que evidencia una mayor valoración del enfoque interdisciplinario entre las nuevas generaciones.

Para Milagros Morgan, rectora de la UPC, el mercado laboral exige complementar la especialización técnica con otras competencias. “Ya no basta con ser experto en una sola materia”, sostuvo, al señalar que las organizaciones también valoran la capacidad de innovar, comunicarse, trabajar en equipo, interpretar escenarios complejos y desenvolverse en equipos multidisciplinarios.

El 92% de limeños considera importante que los profesionales cuenten con conocimientos y capacidades en más de una materia, según Ipsos Perú. Foto: Cortesía. (Foto: iStock)

Habilidades requeridas

Leyla Begazo, gerenta de Gestión de Talento de Konecta Perú menciona tres habilidades que están cobrando especial relevancia en las organizaciones.

1. Inteligencia emocional. Implica reconocer y gestionar las propias emociones, comprender las señales de los demás y saber responder adecuadamente. Resulta especialmente relevante al recibir feedback, resolver tensiones o trabajar bajo presión.

¿Cómo entrenarla? Practica la escucha activa y, después de una conversación compleja, analiza qué detonó tu reacción, cómo respondiste y qué podrías hacer diferente la próxima vez.

2. Adaptabilidad. Los puestos evolucionan, aparecen nuevas herramientas y cambian las responsabilidades. Esta habilidad permite aprender con rapidez y seguir aportando valor frente a escenarios distintos.

¿Cómo entrenarla? Sal de la rutina participando en un proyecto diferente, aprendiendo una nueva herramienta o colaborando con otras áreas. Exponerse a escenarios poco familiares ayuda a desarrollar respuestas más flexibles.

3. Pensamiento creativo. Cuestionar un proceso, conectar ideas o encontrar alternativas permite abordar los problemas desde perspectivas diferentes e identificar oportunidades de mejora.

¿Cómo entrenarla? Ante un desafío, plantea al menos tres alternativas antes de decidir. Sumar perspectivas de perfiles distintos o pensar cómo resolverlo con menos tiempo o recursos también ayuda a explorar nuevos caminos.

“Estas capacidades se construyen en la práctica. Una conversación difícil puede entrenar nuestra inteligencia emocional; un cambio de proyecto, nuestra adaptabilidad; y un problema sin una respuesta evidente, nuestra creatividad. El reto está en dejar de verlas como atributos que simplemente tenemos o no tenemos y comenzar a trabajarlas de manera consciente”, menciona.

Brecha empresarial

Pese a la valoración de estos perfiles, persiste una brecha entre las capacidades que los profesionales consideran necesarias y la percepción sobre la capacidad de las empresas para aprovecharlas.

El 38% de los encuestados por Ipsos considera que el mercado laboral peruano está poco o nada preparado para aprovechar a profesionales con habilidades combinadas.

Mientras tanto, la búsqueda por ampliar competencias ya forma parte de las prácticas de una parte importante de los trabajadores. El 57% afirma desarrollar talentos o capacidades fuera de su ocupación principal: 34% los aplica directamente en su trabajo y otro 23% los desarrolla en ámbitos externos .

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