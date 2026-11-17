El mercado laboral se prepara para una etapa de cambios en la que mantenerse vigente no dependerá únicamente de los conocimientos técnicos. La inteligencia artificial (IA), la transformación de los puestos de trabajo y la necesidad de responder a escenarios cada vez más complejos están elevando la importancia de capacidades como la adaptabilidad, el pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración.

Según el estudio Job Hugging: agárrate fuerte, de Bumeran Perú, elaborado en el segundo semestre de este año, el 79% de los trabajadores encuestados evalúa cambiar de empleo. El 60% indicó que revisa ofertas laborales, pero no llega a postular. En tanto, el 78% manifiesta temor a quedarse sin trabajo y el 43% identifica la estabilidad como el principal atributo que valora de su empleo actual.

Este escenario plantea un reto adicional para quienes buscan dar el siguiente paso laboral: no solo identificar nuevas oportunidades, sino determinar qué capacidades serán necesarias para acceder a ellas.

IA como herramienta para mejorar la empleabilidad

El avance de la inteligencia artificial será uno de los principales factores de transformación. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que uno de cada cuatro trabajadores en el mundo se encuentra en una ocupación con algún grado de exposición a la IA generativa. No obstante, la organización considera que la transformación de los empleos es el resultado más probable, debido a que muchas de sus funciones continuarán requiriendo intervención humana.

El Foro Económico Mundial, por su parte, estima que el 39% de las habilidades centrales de los trabajadores se transformará o quedará desactualizado hacia 2030.

“Anticiparnos a los cambios implica desarrollar capacidades que permitan comprender problemas nuevos, tomar decisiones en contextos inciertos y construir soluciones utilizando las herramientas disponibles. Más que aprender tecnologías específicas, el desafío es contar con fundamentos que permitan seguir aprendiendo a lo largo del tiempo”, señala Jesús Bellido, decano de la Facultad de Computación de UTEC.

En esa línea, el especialista considera que la preparación profesional no debería concentrarse únicamente en dominar una herramienta tecnológica, debido a que estas también continuarán cambiando.

La inteligencia artificial modificará tareas y perfiles laborales, pero los especialistas consideran que las capacidades humanas seguirán siendo determinantes. Foto: Composición Gestión/ChatGPT.

Cinco capacidades que ganarán relevancia

A partir de un ejercicio comparativo con ChatGPT, Gemini y Grok, cuyas respuestas fueron contrastadas con tendencias de estudios internacionales y analizadas por especialistas de UTEC, se identifican cinco capacidades que podrían ganar relevancia en los profesionales:

Pensamiento crítico y criterio: analizar, contrastar información, cuestionar supuestos e identificar errores será cada vez más importante ante la facilidad para acceder a información y generar respuestas mediante herramientas de IA. Colaboración con inteligencia artificial: el reto será saber cuándo utilizar estas herramientas, cómo evaluar sus resultados y qué decisiones requieren intervención humana. Aprendizaje continuo y adaptabilidad: mantenerse vigente exigirá incorporar nuevos conocimientos, explorar otras disciplinas y trasladar lo aprendido a diferentes contextos. Pensamiento sistémico e interdisciplinario: comprender la interacción entre tecnología, personas, negocios, sociedad y medioambiente permitirá evaluar las consecuencias de una solución más allá de su funcionamiento técnico. Creatividad y capacidad para plantear problemas: en un entorno donde las herramientas pueden generar respuestas rápidamente, identificar qué problema vale la pena resolver y formular nuevas preguntas cobrará mayor importancia.

Estas capacidades se complementan con otras habilidades blandas que también están ganando peso en las organizaciones. Un informe de Deloitte (2026) identifica entre las capacidades asociadas a equipos de alto desempeño a la inteligencia emocional y social, la agilidad informada, la resiliencia, el pensamiento divergente, la curiosidad y la colaboración.

El 67% de los encuestados por Deloitte considera que estas capacidades aumentarán en importancia durante los próximos dos años, aunque solo el 42% afirma que sus organizaciones otorgan la misma importancia al desarrollo de habilidades técnicas y humanas.

“Las empresas pueden encontrar personas con conocimientos técnicos similares, pero la diferencia muchas veces aparece en cómo los aplican al trabajar con otros, enfrentar un problema o responder ante un escenario que cambia. Por eso, las habilidades blandas dejaron de ser un complemento para convertirse en capacidades cada vez más relevantes en la gestión y desarrollo del talento”, explica Leyla Begazo, gerenta de Gestión de Talento de Konecta Perú.

Entre las capacidades que la especialista considera especialmente relevantes están la inteligencia emocional, la adaptabilidad y el pensamiento creativo. Estas pueden desarrollarse mediante situaciones concretas: practicar la escucha activa, asumir proyectos diferentes, aprender nuevas herramientas o plantear varias alternativas frente a un mismo problema.

¿Qué buscarán las empresas?

La demanda empresarial también muestra una mayor necesidad de combinar conocimientos técnicos con capacidades transversales. Según la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) 2026 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), las empresas privadas formales proyectaron 425,625 nuevas contrataciones para ese año.

Entre las competencias más requeridas figuran la responsabilidad, presente en el 85.5% de los puestos proyectados, y la disposición para aprender, con 82.3%. En el ámbito digital, aparecen requerimientos relacionados con herramientas ofimáticas y de productividad (40.2%), gestión y organización de información en línea (33.1%), programación y desarrollo de soluciones web (17.7%), así como liderazgo, inteligencia artificial y ciberseguridad (16.9%).

Para Andrés Joya, CEO y cofundador de Coally, la IA puede convertirse también en una herramienta para que los trabajadores identifiquen sus brechas frente a las exigencias de las empresas, adapten sus currículums, practiquen entrevistas y encuentren capacitación relacionada con las posiciones a las que aspiran.

Sin embargo, la tecnología no sustituye el criterio profesional. La información generada por estas herramientas debe ser verificada y los candidatos deben evitar incorporar experiencias o competencias que realmente no poseen.