La comunicación directa entre líderes y colaboradores permite identificar necesidades, fortalecer la confianza y mejorar la gestión de los equipos, factores que contribuyen a la retención del talento. Foto: Composición Gestión/ ChatGPT.
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Giancarlos Torres
Giancarlos Torres

La retención del talento se ha convertido en un desafío para las empresas que buscan sostener su productividad y competitividad. Más allá de cubrir una vacante, la salida de un trabajador puede representar la pérdida de conocimientos, experiencia y capacidades desarrolladas dentro de la organización. Por ello, las empresas buscan estrategias que les permitan reducir la rotación y generar oportunidades para que sus colaboradores continúen creciendo.

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