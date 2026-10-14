La participación de mujeres sigue siendo menor en perfiles tecnológicos altamente especializados, como ingeniería de datos, Cloud, ciberseguridad e inteligencia artificial. Foto: Composición Gestión/ ChatGPT.
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Giancarlos Torres
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La carrera por incorporar talento especializado está llevando a las empresas a mirar más allá de la contratación tradicional. En tecnología, donde la demanda de determinadas capacidades crece al ritmo de la transformación de los negocios, ampliar el acceso de mujeres a estas posiciones aparece como uno de los retos para las organizaciones que buscan cubrir sus necesidades de talento.

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