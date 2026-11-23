El cómputo oficial de las elecciones regionales y municipales realizadas el pasado 4 de octubre llegó a su fin este 23 de noviembre, cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ejecutó lo dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre las 23 actas de San Juan de Bigote –distrito de la provincia piurana de Morropón–, las últimas que faltaba contabilizar.

Los comicios regionales han servido para elegir gobernadores y vicegobernadores en 10 regiones: Callao, Ica, San Martín, Huánuco, Ucayali, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Madre de Dios, detalló la ONPE.

En otras 15 regiones, la elección de gobernadores y vicegobernadores se hará mediante una segunda vuelta el domingo 6 de diciembre. La necesidad de convocar a una Segunda Elección Regional en el 2026 confirma la tendencia de la historia electoral peruana: para elegir autoridades regionales, fue necesaria una segunda elección en los años 2010 (10 regiones), 2014 (14 regiones), 2018 (15 regiones) y 2022 (9 regiones).

Fuente: ONPE

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Web de resultados

El avance en la contabilización de las actas emitidas en las 89,935 mesas de sufragio se pudo visualizar –ingresando a la web de resultados de la ONPE– desde que dichas actas empezaron a llegar a los 125 centros de cómputo de igual número de oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), detalló la ONPE.

En los centros de cómputo, se procesaron las actas hasta el sábado 10 de octubre y quedaron pendientes de contabilización aquellas que fueron observadas por presentar errores materiales: sumas equivocadas, números o letras ilegibles, falta de datos (cantidad de votos o de votantes) o de firmas de miembros de mesa. Tanto las actas observadas como las que contenían solicitudes de nulidad o impugnación fueron remitidas a 91 jurados electorales especiales (JEE) para que estos emitan los pronunciamientos respectivos.

Conforme las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) recibían las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) –de sus jurados electorales especiales (JEE) o su pleno–, ejecutaron lo dispuesto y así fue avanzando progresivamente la contabilización.

En la web de resultados de la ONPE, se pudieron conocer los datos contenidos en cada acta, además de ver y descargar su imagen digitalizada. La ONPE también publicó las actas observadas y las resoluciones que levantaron las observaciones.

Organizaciones políticas, observadores, medios de comunicación y otras entidades tuvieron la opción de hacer descargas masivas de actas, lo que les permitió realizar su propio cómputo de votos.

Participación electoral

La participación electoral es diferente para las elecciones regionales y las municipales, pues los ciudadanos de Lima Metropolitana no votaron para elegir gobernadores, vicegobernadores ni consejeros regionales.

Fuente: ONPE

Las regiones en las que hubo mayor participación fueron Tacna (80.7 %), Ica (80.4 %) y Puno (80.2 %). En el otro extremo, donde se registró menor cantidad de votantes fue en los departamentos de Loreto (64.4 %), Ucayali (64.8 %) y Madre de Dios (65.9 %).