La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) amplió la vigencia de las excusas al cargo de miembro de mesa y de las justificaciones por inasistencia a la instalación de mesa de sufragio otorgadas durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), de cara a la segunda elección regional.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.° 000168-2026-JN/ONPE, publicada este miércoles en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

De acuerdo con la norma, las excusas al cargo de miembro de mesa y las justificaciones por inasistencia a la instalación de mesa que fueron concedidas por la ONPE durante las ERM 2026 mantendrán su vigencia para la Segunda Elección Regional 2026.

La medida establece también los plazos para presentar nuevas solicitudes de excusa y justificación ante la ONPE. Foto: GEC.

Asimismo, se establece que las solicitudes de excusa al cargo de miembro de mesa podrán presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación de la resolución de proclamación de resultados de la segunda elección regional, emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En el caso de las solicitudes de justificación por inasistencia a la instalación de mesa, estas podrán tramitarse ante la ONPE hasta antes de los cinco días naturales previos a la realización de la segunda elección regional.

La resolución señala que estas disposiciones se sustentan en la Ley Orgánica de la ONPE, el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la entidad y sus modificatorias, así como en la Resolución Jefatural N.° 000067-2026-JN/ONPE.

El documento lleva la firma de Bernardo Pachas, jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.