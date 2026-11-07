Durante una actividad política en Carabayllo, López Aliaga cuestionó la decisión del JNE que le impediría asumir la alcaldía de Lima y advirtió que emprenderá acciones legales contra sus integrantes. Foto: Renovación Popular.
Durante una actividad política en Carabayllo, López Aliaga cuestionó la decisión del JNE que le impediría asumir la alcaldía de Lima y advirtió que emprenderá acciones legales contra sus integrantes. Foto: Renovación Popular.
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Redacción Gestión
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Durante una actividad política en Carabayllo, López Aliaga se refirió a titular del organismo electoral, quien a su juicio habría incurrido en una presunta omisión de funciones durante la jornada electoral del pasado 11 de abril, en el marco de las elecciones generales.

Según afirmó, el material electoral debió distribuirse en Lima Metropolitana antes de las 11:59 p. m. de esa fecha.

“Usted se ganó su denuncia penal, señor. Usted se va a la cárcel, señor. Por omisión de funciones, dolosa”, manifestó.

El dirigente también acusó al presidente del JNE de tener conocimiento de presuntas irregularidades en la distribución del material electoral, que, según dijo, habrían afectado el derecho al voto en distritos de Lima Norte.

CUESTIONA DESICIÓN DE JNE POR ALCALDÍA DE LIMA

“Señor Burneo [...] Usted me daba dudas, pero ahora sí me da la certeza que usted es parte de un grupo criminal” manifestó el exalcalde.

El líder de Renovación Popular afirmó que dos integrantes del pleno del JNE votaron en contra de la decisión y respaldó sus posiciones.

“Yo quiero darle mis respetos a esos dos miembros del jurado que se han fajado y le han dicho, señor, lo que tú estás haciendo es una violación a la constitución del Perú. La constitución dice bien claro, uno puede postular a Teniente Alcalde, no hay problema, por eso es que he postulado”, enfatizó López Aliaga.

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