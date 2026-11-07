Esta tarde, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció que presentará acciones penales, civiles y constitucionales contra Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un día después de que el organismo electoral cuestionara la decisión que le impediría asumir la alcaldía de Lima Metropolitana.

Durante una actividad política en Carabayllo, López Aliaga se refirió a titular del organismo electoral, quien a su juicio habría incurrido en una presunta omisión de funciones durante la jornada electoral del pasado 11 de abril, en el marco de las elecciones generales.

Según afirmó, el material electoral debió distribuirse en Lima Metropolitana antes de las 11:59 p. m. de esa fecha.

“Usted se ganó su denuncia penal, señor. Usted se va a la cárcel, señor. Por omisión de funciones, dolosa”, manifestó.

El dirigente también acusó al presidente del JNE de tener conocimiento de presuntas irregularidades en la distribución del material electoral, que, según dijo, habrían afectado el derecho al voto en distritos de Lima Norte.

CUESTIONA DESICIÓN DE JNE POR ALCALDÍA DE LIMA

En otro momento de su intervención, López Aliaga cuestionó la decisión del JNE sobre su posibilidad de asumir la alcaldía de Lima y sostuvo que el organismo electoral estaría desconociendo las disposiciones constitucionales sobre sucesión municipal.

“Señor Burneo [...] Usted me daba dudas, pero ahora sí me da la certeza que usted es parte de un grupo criminal” manifestó el exalcalde.

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Esto en referencia al anuncio brindado el día de ayer por la secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, Yessica Clavijo.

El líder de Renovación Popular afirmó que dos integrantes del pleno del JNE votaron en contra de la decisión y respaldó sus posiciones.

“Yo quiero darle mis respetos a esos dos miembros del jurado que se han fajado y le han dicho, señor, lo que tú estás haciendo es una violación a la constitución del Perú. La constitución dice bien claro, uno puede postular a Teniente Alcalde, no hay problema, por eso es que he postulado”, enfatizó López Aliaga.