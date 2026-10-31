La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Lurín e incluye presuntos delitos de acoso, tipificado en el artículo 151-A del Código Penal, y coacción. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Lurín e incluye presuntos delitos de acoso, tipificado en el artículo 151-A del Código Penal, y coacción. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec
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Redacción Gestión
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Así lo informó el procurador público del JNE, Ronald Angulo, quien señaló que la medida responde a expresiones formuladas contra el titular de la institución.

“La Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones, ha ingresado a la fiscalía de turno del distrito de Lurín una denuncia por los delitos de acoso, tipificado en el artículo 151 A del Código Penal, y por el delito de coacción”, detalló el procurador.

Angulo explicó, que la denuncia comprende las expresiones de Carlos Álvarez durante una presentación pública realizada el 24 de octubre en Lurín.

“Nosotros, como procuraduría, estamos interponiendo la denuncia porque consideramos que se habría incurrido en los tipos penales denunciados debido a que ya se han extralimitado en cuanto a cuestionar o no estar de acuerdo con una decisión jurisdiccional o un acto administrativo del presidente del jurado”, indicó.

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“Todos tienen derecho a la integridad, a la tranquilidad pública, a la libertad, que justamente son los bienes jurídicos protegidos en este delito denunciado”, añadió.

El procurador recordó que el Tribunal Constitucional ha asentado una jurisprudencia en el expediente 29/76-2012, donde distingue la crítica legítima que puede haber contra los funcionarios públicos de cualquier institución y las expresiones vejatorias o insultantes que pueden afectar derechos fundamentales.

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