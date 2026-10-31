El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) denunció ante el Ministerio Público a Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez por los presuntos delitos de acoso y coacción contra el presidente del organismo electoral, Roberto Burneo.

Así lo informó el procurador público del JNE, Ronald Angulo, quien señaló que la medida responde a expresiones formuladas contra el titular de la institución.

“La Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones, ha ingresado a la fiscalía de turno del distrito de Lurín una denuncia por los delitos de acoso, tipificado en el artículo 151 A del Código Penal, y por el delito de coacción”, detalló el procurador.

Angulo explicó, que la denuncia comprende las expresiones de Carlos Álvarez durante una presentación pública realizada el 24 de octubre en Lurín.

Según el procurador, el excandidato presidencial habría reproducido comentarios de connotación sexual contra Burneo, similares a los que Rafael López Aliaga formuló en abril pasado.

“Nosotros, como procuraduría, estamos interponiendo la denuncia porque consideramos que se habría incurrido en los tipos penales denunciados debido a que ya se han extralimitado en cuanto a cuestionar o no estar de acuerdo con una decisión jurisdiccional o un acto administrativo del presidente del jurado”, indicó.

#LoÚltimo | Procurador público del JNE, Ronald Angulo, informó que hoy presentó ante el Ministerio Público una denuncia por los delitos de acoso y coacción contra los señores Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez. https://t.co/yEWaMWTpHy — JNE Perú (@JNE_Peru) October 31, 2026 yt:

En esa línea, dijo que las expresiones tienen una connotación degradante y que, en cierta forma, tratarían de condicionar un pronunciamiento del referido magistrado con relación al ejercicio de sus funciones y la independencia que debe haber en toda institución electoral.

“Todos tienen derecho a la integridad, a la tranquilidad pública, a la libertad, que justamente son los bienes jurídicos protegidos en este delito denunciado”, añadió.

El procurador recordó que el Tribunal Constitucional ha asentado una jurisprudencia en el expediente 29/76-2012, donde distingue la crítica legítima que puede haber contra los funcionarios públicos de cualquier institución y las expresiones vejatorias o insultantes que pueden afectar derechos fundamentales.

El procurador señaló que, debido a la reiteración de estas expresiones, que ya son de conocimiento público, el JNE decidió presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.