El Comité Ejecutivo Nacional dispuso la medida con efecto desde el 15 de octubre. La proclamación oficial de las nuevas autoridades electorales está prevista para la quincena de noviembre, según la estimación del organismo electoral. Foto: Renovación Popular.
El Comité Ejecutivo Nacional dispuso la medida con efecto desde el 15 de octubre. La proclamación oficial de las nuevas autoridades electorales está prevista para la quincena de noviembre, según la estimación del organismo electoral. Foto: Renovación Popular.
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Redacción Gestión
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El Comité Ejecutivo de Renovación Popular declaró en reorganización la estructura partidaria de la organización política a nivel nacional,

La decisión fue comunicada este viernes a través de las redes sociales del partido liderado por Rafael López Aliaga, en un pronunciamiento fechado el jueves 15 de octubre.

“El Comité Ejecutivo Nacional del partido político Renovación Popular (...) habiendo concluido el proceso electoral de las ERM 2026, ha decidido declarar en reorganización la estructura partidaria a nivel nacional”, indicaron en su pronunciamiento.

Además, el Comité Ejecutivo Nacional dejó sin validez todas las credenciales partidarias otorgadas a sus militantes en los ámbitos regional, provincial y distrital.

La medida también revoca las facultades de representación desde la fecha de emisión del comunicado, el 15 de octubre.

Cabe precisar que el documento lleva la firma del Comité Ejecutivo Nacional, sin embargo, no menciona directamente a ni precisa los motivos de la reorganización.

En ese contexto, el organismo electoral estimó que la proclamación oficial de las nuevas autoridades se realizará durante la quincena de noviembre.

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