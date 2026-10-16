El Comité Ejecutivo de Renovación Popular declaró en reorganización la estructura partidaria de la organización política a nivel nacional, tras la conclusión de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

La decisión fue comunicada este viernes a través de las redes sociales del partido liderado por Rafael López Aliaga, en un pronunciamiento fechado el jueves 15 de octubre.

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“El Comité Ejecutivo Nacional del partido político Renovación Popular (...) habiendo concluido el proceso electoral de las ERM 2026, ha decidido declarar en reorganización la estructura partidaria a nivel nacional”, indicaron en su pronunciamiento.

Además, el Comité Ejecutivo Nacional dejó sin validez todas las credenciales partidarias otorgadas a sus militantes en los ámbitos regional, provincial y distrital.

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La medida también revoca las facultades de representación desde la fecha de emisión del comunicado, el 15 de octubre.

Cabe precisar que el documento lleva la firma del Comité Ejecutivo Nacional, sin embargo, no menciona directamente a López Aliaga ni precisa los motivos de la reorganización.

Como se recuerda, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró el 28 de octubre como plazo máximo para culminar el trámite de actas observadas en las sedes electorales.

En ese contexto, el organismo electoral estimó que la proclamación oficial de las nuevas autoridades se realizará durante la quincena de noviembre.