Comisión de Constitución del Senado postergó votación de facultades. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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fecha señalada en la entrevista como el límite para aprobar las facultades delegadas al Ejecutivo.

que provocaron la suspensión de la sesión anterior.

“Todavía no (habrá sesión), porque no hay consenso. (…) Yo voy a citar a la comisión, en tanto que haya un consenso, sobre qué vamos a debatir”, indicó a RPP TV.

Mesía sostuvo que no convocaría a los integrantes de la comisión mientras persistan las discrepancias que provocaron la suspensión de la sesión anterior.

Sobre qué sucedería si mañana venciera el plazo sin que la comisión se reuniera,

“En la Cámara de Diputados vencieron los plazos, se vencieron los plazos e igual mandaron la propuesta”, añadió.

El legislador reconoció que “los plazos se supone que son preclusivos”, pero planteó que la práctica política podía imponerse al procedimiento. Al señalar esa posibilidad, indicó que “queda un poco al lado el reglamento para ir a una suerte de realismo político”.

Pese a la proximidad del vencimiento del plazo, Mesía aseguró que no apresuraría una convocatoria sin condiciones para avanzar.

“No me apuro. Voy a dejar que los señores de la oposición se tomen su tiempo”, indicó.

Según explicó, su sector afín contaba con seis miembros y el otro bloque de la oposición reunía a otros seis.

Como se recuerda, la controversia surgió por una cuestión de orden de Patricia Iturregui, de El Buen Gobierno, para debatir primero los alcances del Senado para modificar lo aprobado por Diputados.

Aunque la secretaría técnica reportó siete votos a favor y seis en contra, Mesía declaró rechazada la cuestión de orden. Luego de ello, la congresista Patricia Juárez afirmó que Alejandro Aguinaga, quien se encontraba conectado virtualmente y no respondió al llamado, había votado en contra, lo que generaba un empate. La oposición sostuvo que la votación ya estaba cerrada.

Tras suspender la sesión en dos oportunidades, Mesía dispuso “rectificar” la votación y ordenó llamar nuevamente a los senadores. Sin embargo, no todos habían regresado a la sala.

Aunque negó ser responsable de lo ocurrido, Mesía reconoció fallas en el manejo técnico de la votación y mantuvo su decisión de esperar un consenso antes de volver a sesionar.

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara del Senado sesionó en la sala Miguel Grau. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara del Senado sesionó en la sala Miguel Grau. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

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