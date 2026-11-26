Tecnócrata experimentado y economista “con capacidad de generar consenso”, Pablo Hernández de Cos, primer español que se perfila para llegar a la presidencia del Banco Central Europeo (BCE), se consolidó en las tres últimas décadas como una de las figuras más respetadas de la política monetaria europea.

Según fuentes diplomáticas, va a suceder a la francesa Christine Lagarde al frente de la institución con sede en Fráncfort, Alemania, en un momento en que la zona euro debe gestionar un choque inflacionista y las crecientes divergencias entre los Estados miembros.

Para muchos observadores en España, este nombramiento supone la culminación lógica de la trayectoria de este economista madrileño de 55 años con una sólida carrera en las instituciones monetarias nacionales y europeas.

Doctor en Economía por la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid, Hernández de Cos ingresó en 1997 en el Banco de España. Allí se especializó rápidamente en análisis monetario, mercados financieros y perspectivas macroeconómicas.

En 2004 se incorporó al BCE, donde ejerció como miembro del Consejo de Gobierno, el órgano encargado de la gestión cotidiana de la institución.

Tres años más tarde regresó al Banco de España como jefe de la división encargada del análisis de políticas económicas dentro del servicio de estudios de la institución. En 2013 fue miembro, además, de una comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español, encargada por el Gobierno del conservador Mariano Rajoy.

Años más tarde, en 2018, sería el ejecutivo de izquierdas de Pedro Sánchez quien lo nombró gobernador del Banco de España, poco después de la llegada al poder del Partido Socialista tras llevar adelante con éxito una moción de censura contra el gobierno de Rajoy.

Al frente de la institución, situada en pleno corazón de Madrid, Hernández de Cos tuvo que afrontar años especialmente convulsos con la pandemia de covid-19 en 2020 o la invasión rusa de Ucrania en 2022, que derivó en una escalada del endeudamiento público y un brote inflacionario.

Desde el 1 de julio de 2025, es director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), en Suiza, considerado como el banco central de los bancos centrales porque sus clientes son entidades financieras.

“Muy buena noticia”

Su perfil experimentado es elogiado con frecuencia en diferentes sectores en España.

Así, su sucesor al frente del Banco de España, José Luis Escrivá, consideró que la candidatura de Hernández de Cos a la presidencia del BCE constituía “una muy buena noticia”, según reiteró el 2 de noviembre.

Su principal apoyo dentro del Gobierno, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destacó días después que el economista madrileño era una figura de “enorme reputación” y un hombre con gran capacidad para “llegar a consensos en entornos complejos”, cualidades consideradas como muy valiosas en los círculos financieros para llegar a este cargo.

Al frente del Banco de España, supo sobre todo “adaptar su posición” a la coyuntura, subrayó Galo Nuño, vicedecano y director del Departamento de Economía de la IE School of Politics, Economics and Global Affairs.

“Cuando los datos aconsejaban mantener los tipos bajos y apoyar la economía, defendió esa orientación. Cuando aumentó la inflación y fue necesario subir los tipos, también lo apoyó”, explicó a la AFP.

El nombramiento de Hernández de Cos supone una forma de reconocimiento del peso recuperado por España en las instituciones europeas, tras años en los que fue considerada uno de los malos alumnos de la unión monetaria.

España “lidera en Europa como nunca lo había hecho”, se congratuló en X el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al celebrar la noticia de la nominación de Hernández de Cos tras la de Teresa Ribera como primera vicepresidenta de la Comisión Europea y la de Nadia Calviño al frente del Banco Europeo de Inversiones.

Galo Nuño, que colaboró en el pasado con Hernández de Cos en el banco central español, considera que su elección representa “un beneficio para todos los europeos”, entre otros motivos, porque mantiene una “buena relación” con la Fed estadounidense.

“En una crisis, la capacidad de coordinar una respuesta internacional puede ser decisiva”, resaltó.