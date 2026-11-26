“Hicimos un estudio, que es un índice de bienestar financiero, que mide el bienestar desde distintos ámbitos, como orden y tranquilidad financiera. Perú salió mejor rankeado frente a Colombia, Chile y Panamá.

Para el ejecutivo, dicho indicador se debe a que el peruano es muy resiliente. “Se cuida mucho en honrar sus deudas y también hay muchos emprendedores”.

“Lo que tenemos que lograr y estamos empujando es que las personas conozcan un poquito más sobre el bienestar financiero (...) con Mi Sentinel los peruanos pueden acceder a esa información y conocer su reporte de crédito”, señaló.

De acuerdo con Experian, alrededor de 700 mil peruanos ingresan mensualmente a revisar su reporte crediticio, que incluye las deudas en el sistema y su puntaje, el cual muestra si tiene un buen o mal hábito de pago. “También sirve para ver si hay algún crédito a tu nombre que no has tomado, o para evitar el sobreendeudamiento”.

Finanzas abiertas

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) promueve las Finanzas Abiertas, un sistema que permite a los usuarios compartir su información financiera (como historial de pagos, cuentas o movimientos) con otras entidades mediante interfaces seguras. Para Venturo, dijo que más personas podrían acceder a un sistema financiero más competitivo.

“Si tú tienes la oportunidad de acceder a algún crédito de cualquier institución financiera, y para eso necesitas que tu información viaje a esa institución financiera a través de otra que tienes el crédito, te abrirá un panorama increíble porque se va a generar competencia. Y las tasas van a favorecer al consumidor”, refirió.

En este escenario, se abre una posibilidad para que las personas que tienen deudas puedan acceder a otros productos.

“No todas las instituciones toman el riesgo de la misma forma, ni dan las tasas de la misma manera. Hay algunas que son más adversas al riesgo que otras y en ese contexto puede ser que alguna institución tome tu deuda. No es tan grave que alguien deba o tenga un endeudamiento arriba del 30% de sus ingresos, porque tiene los medios para pagarlo”.

Agregó que, con la mayor cantidad de fintech que prestan dinero, se abre un abanico de posibilidades, sobre todo para trabajadores independientes.

“Hay mil formas de medir los ingresos; si eres un trabajador independiente, puedes tener un patrimonio y puedes dar en garantía o tener un crédito largo de consumo o capital de trabajo. Entonces, las finanzas abiertas lo único que van a hacer es acelerar esta inclusión que tanto buscamos”, remarcó.