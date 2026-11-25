Si el Perú es clave, ¿cómo logramos que las regiones sean atractivas para los inversionistas y que la infraestructura vial no sea un desincentivo para lograr un tejido empresarial que opere también con otras regiones?

En el marco de CADE Ejecutivos 2026 que se realiza en Cusco, bajo el lema “Unidos para avanzar”, Gino Menchola, socio principal de PwC Perú, conversó con Gestión sobre el cierre de brechas en regiones.

“El hecho de que CADE sea en Urubamba nos da la oportunidad a todos los asistentes de salir de nuestra visión limeña que tiene la mayor parte del empresariado del país, y poder apreciar las grandes brechas que existen en múltiples sectores. Y lo más evidente, por ejemplo, es infraestructura”, mencionó.

Un problema es el presupuesto para las regiones y otro es la ejecución de estos recursos. “Nuestros gobiernos regionales no suelen ser los más talentosos para ejecutar las obras. Hay muchas obras, hay mucho presupuesto que es devuelto al Gobierno central porque los gobiernos regionales no son capaces de ejecutarlas apropiadamente”.

La infraestructura, carreteras de calidad, accesos a lugares donde actualmente no se llega, “va a permitir que nuestros bienes y la prestación de servicios físicamente lleguen a quienes no los reciben, y lleguen mejor a los que ya los están recibiendo”.

También se refirió a la brecha en infraestructura de uso público como telecomunicaciones, número de peruanos conectados a internet.

Con un fenómeno de El Niño que ya afecta a distintas regiones -agregó- es necesario que cubrir esa brecha a través de inversión, “pero la inversión no se consigue tan fácilmente como decir: «Señores, por favor, vengan». La inversión necesita condiciones y Perú tiene muchas condiciones para atraer inversión, por su estabilidad económica, un Banco Central de Reserva de primera calidad. Tiene en este momento una estabilidad política que se ve que aparentemente va a ser distinta, por lo menos, a lo que hemos tenido en el pasado. Pero existen una serie de componentes adicionales que tienen que darse".

En esa línea, se refirió a la competitividad, a la seguridad jurídica para el inversionista, a la seguridad ciudadana. “Hay todavía una serie de condiciones que se tienen que dar, y eso es una labor compartida. Una labor que corresponde al Estado, pero también que corresponde al empresariado”.

Nuevas autoridades

En enero nuevas autoridades tomarán posesión en municipios y gobiernos regionales. ¿Cuál es la agenda país y qué medidas se pueden implementar en el corto plazo?

Menchola indicó que las acciones que tienen un efecto inmediato dependen de cambios legislativos. “Tenemos un país absolutamente burocrático”.

“Para que un peruano tenga una empresa operativa, le puede tomar el doble del tiempo que le puede tomar a una persona de otro país. Para que nosotros podamos pagar nuestros impuestos, nos puede tomar el triple del tiempo”, lamentó.

En esa línea, identificó que todas esas restricciones, son trabas al desarrollo del país y a la formalización de economía. “Las trabas generan informalidad. La informalidad genera que no haya pago de impuestos, que no haya suficiente dinero para generar infraestructura, colegios, etc. Y otra vez llegamos a las brechas”.

A modo de ejemplo, el socio principal de PwC, mencionó que en minería y actividades extractivas, “por cada cien dólares que se ganan de actividad, cuarenta se los lleva el Estado: casi 30% de impuestos a la renta”.

“La mejor solución para el desarrollo del país sería inversión privada; es la que va a ayudar, generando ingresos, generando empleo, generando recursos para el desarrollo social”, agregó.

Un tema clave para el desarrollo de las regiones tiene que ver con la productividad y con los trabajadores calificados.

“Hay una labor muy básica que tiene que ver mucho con la educación. Y eso nos regresa al mismo punto: el tema de trabajar en poner un sistema educativo apropiado”, resaltó.

Este punto cobra mayor relevancia en un contexto de mayor uso de la inteligencia artificial.

“Se habla de la superinteligencia. Eso, ¿cómo va a impactar todo? Va a impactar tanto (...) Hay tareas que la inteligencia artificial va a sustituir rápidamente", comentó.