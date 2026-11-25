José Guizado, gerente comercial de Protective & Marine Coatings para Perú de PPG, señaló que la operación local avanza en doble dígito. “Estamos consolidando una operación importante en el país. Estamos teniendo un crecimiento de dos dígitos frente al año pasado y eso es parte de los objetivos de PPG en los lugares en los que participa”, comentó a Gestión.

El ejecutivo atribuyó el referido resultado a la cartera de proyectos mineros y de infraestructura. “El fenómeno de El Niño ha afectado ciertos sectores de la producción local, como la pesca y todo lo que viene con ello. Sin embargo, la minería avanza de forma importante”, sostuvo.

En pesca, explicó, la paralización de las salidas de las embarcaciones postergó el mantenimiento de las mismas, impactando en la demanda de productos para ese servicio.

En la pesca, la paralización de las salidas de los barcos postergó el mantenimiento de las embarcaciones.

PPG suma a Yprotec como cuarto distribuidor en Perú

Tras cerrar en 2025 el acuerdo con Químicos Andina, PPG incorporó a Yprotec Perú, que empezó a operar con stock este año. “Yprotec Perú es parte del grupo Yprotec, una empresa chilena que atiende principalmente al mercado minero en Antofagasta, y que tiene nuestra distribución hace ya varios años. Ha ampliado su territorio al Perú para replicar lo que viene haciendo en el país vecino”, detalló.

Yprotec también representa marcas de equipos de pintado y, por ahora, atiende proyectos menores de mantenimiento en unidades mineras ubicadas hacia Lima. Con su ingreso, PPG trabaja con cuatro distribuidores en el país: Corporación Mara, Etablissements Braillard, Químicos Andina e Yprotec.

Sobre el primer año con Químicos Andina, Guizado indicó que este fabricante local atiende con la marca PPG a los segmentos de minería e infraestructura, mientras mantiene su marca propia para el mercado arquitectónico. “Nos están permitiendo llegar a un mercado al que PPG hasta entonces no llegaba”, afirmó.

PPG gana suministro para Tía María y pinta el puente Billinghurst

En minería, PPG participa en Tía María, de Southern Perú, con recubrimientos para las estructuras de la nueva planta, a través de varios distribuidores, dado que son varios los fabricantes de estructuras involucrados. “Este año hemos ganado varios de los paquetes donde se está trabajando y la idea es continuar así”, indicó.

La firma espera seguir en los siguientes proyectos de esa minera.

En infraestructura, sus productos se usan en el mantenimiento del puente Billinghurst, en Madre de Dios. “Es el puente activo más largo del país y se está pintando con productos PPG. Lo iniciamos a mediados del año pasado y todavía tiene como para medio año más en ejecución”, precisó.

A esa iniciativa, se suma el aeropuerto de Chinchero, donde provee protección contra fuego con su línea intumescente Steelguard.

Guizado añadió que, más allá de los grandes proyectos, las unidades mineras demandan recubrimientos todo el año por ampliaciones, cambios de equipos y mantenimientos.

El 95% de los productos que PPG vende en el Perú llega de su planta de Colombia, en tres días de tránsito marítimo.

PPG unifica marcas y alista nuevas tecnologías para 2027

Desde hace un par de años, PPG fusionó en un solo portafolio, bajo la marca PPG, las líneas de compañías que adquirió, como Ameron y Sigma Coatings. Los productos conservan sus nombres, como Amerlock o Amershield, y ahora son compatibles entre sí. “El día de hoy se podría aplicar un producto de Sigma sobre un producto de Amercoat, porque ya los portafolios son uno solo”, explicó.

Para 2027, la compañía no prevé sumar distribuidores. “Nuevas alianzas, yo creo que en este momento no. Hay mucho trabajo que hacer con nuestros aliados para seguir expandiendo su participación”, dijo.

El plan pasa por traer, a lo largo del año, tecnologías que ya comercializa en otros países de la región, entre ellas especialidades de poliurea (polímeros) para la minería e infraestructura. La meta es repetir el ritmo de este año, frente a un mercado que, según el ejecutivo, crece en un dígito.

“Siempre dos dígitos, siempre la idea es crecer más que el mercado. Luego de las elecciones hemos visto que se está acelerando la ejecución de los proyectos”, anotó.

Guizado descartó, por ahora, compras de empresas o de sus distribuidores, así como una planta en el Perú. “Para la región andina, Perú, si no es la prioridad uno, es la prioridad dos”, agregó.

Más sobre PPG

Abastecimiento. El 95% de los productos que vende PPG en el Perú llega de su planta de Colombia, en tres días de tránsito marítimo. Esa planta duplicó su capacidad en los últimos años y atiende también a Ecuador, Guyana, Curazao y Venezuela, además de pedidos de Chile, Brasil y Panamá.

El 95% de los productos que vende PPG en el Perú llega de su planta de Colombia, en tres días de tránsito marítimo. Esa planta duplicó su capacidad en los últimos años y atiende también a Ecuador, Guyana, Curazao y Venezuela, además de pedidos de Chile, Brasil y Panamá. Logística. La empresa no tiene centro de distribución propio en Lima: despacha a través de sus distribuidores. No descarta evaluarlo más adelante.

La empresa no tiene centro de distribución propio en Lima: despacha a través de sus distribuidores. No descarta evaluarlo más adelante. Otras unidades. En el Perú, PPG también atiende las líneas de packaging (recubrimientos para envases de alimentos) y repintado automotriz.

En el Perú, PPG también atiende las líneas de packaging (recubrimientos para envases de alimentos) y repintado automotriz. Región. Según el ejecutivo, el potencial de ventas del Perú es casi del mismo tamaño que el de Colombia; y el de Brasil sería unas 10 veces mayor.