Southern Perú incrementó su inversión proyectada en Perú a US$ 10,380 millones destinada, principalmente, al desarrollo de proyectos mineros como Tía María, Los Chancas, Michiquillay, Expansión Cuajone, Nueva Fundición y la Refinería de Ilo, entre otros, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

“El Grupo México (propietario mayoritario de Southern Perú) tiene un gran apetito por continuar sus inversiones en el Perú”, comentó el director general de Administración y Control de Southern Perú, Patricio Ovejas.

Tía María, Los Chancas, Michiquillay, la Expansión Cuajone, la Nueva Fundición y la Refinería de Ilo, son algunos de los proyectos en cartera de Southern Perú. (Foto: Difusión)

El ejecutivo indicó que el desarrollo de la inversión se traducirá en la generación de empleos formales, mayor recaudación, regalías y bienes en las regiones de Tacna, Moquegua, Arequipa, Apurímac y Cajamarca.

Proyectos más relevantes

Actualmente, la construcción del proyecto Tía María (Arequipa) se encuentra en aproximadamente el 50% de avance y se proyecta iniciar operaciones en enero de 2028. La obra genera más de 6,800 empleos, de los cuales 1,181 son trabajadores locales. El costo estimado de Tía María es de US$ 2,100 millones.

En tanto, el proyecto Los Chancas (Apurímac) significaría una inversión de US$2,600 millones durante un periodo de cuatro años. En el yacimiento, se estima una producción anual de 130,000 toneladas de cobre.

Para el proyecto Michiquillay (Cajamarca), la construcción ha sido estimada para los años 2030 y 2031 con un desembolso de US$2,500 millones.

Los representantes de Southern Perú brindaron esta información durante una reunión con el titular del Minem, Guillermo Shinno.