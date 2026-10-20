Tía María, el proyecto de cobre de Southern Copper en Arequipa, alcanzó un avance de 49.6% al 30 de setiembre de 2026, con lo que se acerca a completar la mitad de su ejecución. La compañía informó que los movimientos de tierras a gran escala concluyeron y que continúan las obras para instalar la infraestructura de procesamiento y suministro eléctrico. ¿Qué hitos registra la iniciativa y cuándo comenzaría a producir?

La minera estima que Tía María iniciará operaciones en el primer semestre de 2028. En sus primeros años, el proyecto produciría 120,000 toneladas de cátodos de cobre al año mediante tecnología de extracción por solventes y electrodeposición (ESDE).

¿Cuánto ha invertido Southern Copper y qué avances registra Tía María?

Al cierre de setiembre, Southern Copper había invertido US$ 884.3 millones en la ejecución del proyecto y comprometido otros US$ 1,101 millones para actividades, adquisiciones y contratos vinculados a su desarrollo.

Entre los avances reportados, la empresa indicó que se trasladaron 18.9 millones de toneladas métricas de material al depósito de desbroce de La Tapada y que concluyeron los movimientos de tierra a gran escala. También señaló que se emitió la mayoría de las órdenes de trabajo para los equipos principales.

En el área de suministro eléctrico, la línea de transmisión de 220 kV se encuentra en la fase final de construcción y avanzan los trabajos en las subestaciones.

A su vez, se desarrollan las instalaciones de las áreas seca y húmeda, que incluyen equipos de chancado y obras para los procesos de extracción por solventes y electrodeposición.

Southern Copper busca desarrollar Tía María en la provincia de Islay, donde la minera prevé generar empleo durante la etapa de construcción.

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¿Cuántos empleos generaría el proyecto y qué otros desarrollos impulsa la minera?

Southern Copper reportó que Tía María ha generado 6,817 puestos de trabajo durante su etapa de construcción. De ese total, 1,181 fueron cubiertos por postulantes locales.

Tía María se acerca a la mitad de su ejecución, mientras Southern Copper mantiene su previsión de iniciar operaciones en 2028.

La compañía señaló que estima generar alrededor de 7,000 empleos durante la construcción y que buscará, en la medida de lo posible, cubrir esas plazas con trabajadores de la provincia de Islay.

Además de Tía María, Southern Copper informó que en setiembre de 2026 inició actividades preparatorias para El Pilar, un proyecto de cobre ubicado en Sonora, México. La inversión estimada asciende a US$ 551 millones y la empresa prevé que la producción comience en el segundo semestre de 2029.

La compañía espera que Tía María y El Pilar aporten en conjunto alrededor de 156,000 toneladas de cobre refinado a su producción anual. Con ambos proyectos, Southern Copper proyecta superar el millón de toneladas de producción anual, de las cuales 85% correspondería a cobre refinado.