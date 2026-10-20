La evaluación realizada con información del satélite PerúSAT-1 evidenció también la degradación de más de 4,000 hectáreas de bosque amazónico en los distritos de Inambari y Laberinto. Foto: PCM.
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Elías García Olano
mailElías García Olano

Tal como lo había previsto, el gobierno de Keiko Fujimori presentó hoy al Congreso el proyecto de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, más conocido como Ley Mape, que había propuesto el Ministerio de Energía y Minas, y aprobado el Consejo de ministros este 13 de octubre.

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