Pedro David Espinoza, vicepresidente del directorio del Grupo Empresarial Espinoza, calificó el 2026 como un buen año para el conglomerado, impulsado principalmente por el desempeño de sus negocios automotor y energético. Ambas divisiones, anotó, registraron resultados positivos, en línea con el dinamismo del mercado.

En el segmento automotor, Autoespar amplió su presencia comercial con la apertura de un punto de venta en Mall del Sur (San Juan de Miraflores), y un showroom de vehículos seminuevos en Tomás Valle, bajo el formato Rex (San Martín de Porres). En paralelo, la división de estaciones de servicio Grifos Espinoza (Gesa) sumó nuevas operaciones en Asia y Huacho, mientras que su negocio de gas natural avanzó con aperturas en Huánuco y Trujillo. En total cuenta con 30 estaciones de servicio.

“En el sector automotriz, las ventas de vehículos nuevos han crecido significativamente a nivel nacional y Autoespar también ha registrado un importante avance”, señaló.

El ejecutivo precisó que Autoespar y Gesa concentran la mayor parte de la actividad del grupo, mientras que sus otras unidades (entre ellas Hertz Perú, Ultra Farma y Lunahuaná River Resort) tienen una escala menor.

En el caso de Autoespar, destacó que la concesionaria se ubicó entre las dos más grandes del país dentro de la red de distribuidores de Toyota durante los últimos dos años. “Para el cierre del 2026, proyectamos superar las 8,000 unidades vendidas de vehículos nuevos y mantener esa posición en el mercado”, agregó.

En términos de crecimiento, Espinoza indicó que las ventas de Autoespar aumentaron más de 30% y se acercaron al 40%, mientras que Gesa registró un avance estimado de entre 10% y 12%. “En lo que va del año, ambas unidades están creciendo a doble dígito en términos de facturación”, sostuvo.

Gesa proyecta sumar al menos cuatro estaciones de servicio en 2027 y evalúa nuevos proyectos vinculados al gas natural licuado (GNL). Foto: Gesa

¿Qué inversiones y aperturas prepara para el 2027?

Para el 2027, el Grupo Empresarial Espinoza prevé mantener su ritmo de expansión, con nuevos proyectos en sus divisiones automotriz y energética. “Estimó que el conglomerado logrará un crecimiento de entre 8% y 12% el próximo año”, relató.

En detalle, en el negocio de estaciones de servicio, Gesa contempla sumar al menos cuatro establecimientos durante el próximo año. Entre los proyectos mencionados figuran uno en Carabayllo, otro en Huánuco y la reapertura de una estación en Villa María del Triunfo. La compañía también evalúa iniciativas vinculadas al gas natural licuado (GNL), segmento en el que participa mediante una alianza con Cálidda y Promigas.

“Siempre tenemos la perspectiva de crecer, expandirnos, innovar e invertir en el Perú. Actualmente, uno de nuestros productos más exitosos es el GNL, en cuya comercialización somos pioneros en el país y Sudamérica”, señaló Espinoza.

Otra frente de negocio que viene ganando espacio dentro de Gesa es la de tiendas de conveniencia. Esta unidad, anotó el directivo, registra un crecimiento aproximado de 18%, por encima del negocio de combustibles líquidos . “Actualmente, contamos entre 20 y 23 markets asociados a sus estaciones de servicio. No obstante, no tenemos previsto desarrollar tiendas independientes fuera de los grifos, debido a que no forman parte de nuestra actividad principal”, alegó.

En el frente automotor, Autoespar también prepara nuevas inversiones. Uno de los proyectos contempla la apertura de un establecimiento en Chorrillos, que integrará la venta de vehículos seminuevos, repuestos y servicios de mantenimiento. Asimismo, la compañía ampliará y remodelará su local de Ica, ubicado en la Panamericana Sur, donde reforzará su capacidad de posventa, talleres y servicios.

A ello se suma la búsqueda de un terreno en San Juan de Lurigancho para desarrollar un nuevo establecimiento bajo el formato 3S, que reúne ventas, repuestos y servicios. El ejecutivo explicó que el grupo también evalúa oportunidades en otros distritos de Lima Norte y Este, donde identifica potencial para ampliar su presencia comercial.

En conjunto, los proyectos de Chorrillos, Ica y San Juan de Lurigancho representarían una inversión estimada de alrededor de US$ 16 millones, aunque el monto definitivo dependerá de la adquisición del terreno pendiente en San Juan de Lurigancho . Adicionalmente, Autoespar proyecta implementar dos talleres express, uno en Villa El Salvador y otro en Villa María del Triunfo, con inversiones de entre US$ 500,000 y US$ 1 millón por establecimiento.

En cuanto a Hertz Perú, otra de las operaciones del conglomerado, el grupo evalúa ampliar su presencia en el norte del país y fortalecer su flota de alquiler de vehículos. Entre las alternativas figura alcanzar las 500 unidades al cierre del año y desarrollar operaciones en Trujillo , aunque estas iniciativas todavía se encuentran en evaluación.

Autoespar prepara proyectos en Chorrillos e Ica y evalúa abrir un establecimiento en San Juan de Lurigancho. Foto: Autoespar

¿Cuál es la estrategia de las otras líneas de negocios?

Respecto a las demás unidades del grupo, Espinoza indicó que mantienen perspectivas positivas para el próximo año. Entre ellas figura el hotel ubicado en Lunahuaná, que cuenta con 46 habitaciones y que, según el ejecutivo, registra un mejor desempeño económico frente al 2025.

En cuanto a la estrategia de crecimiento, el directivo expresó que el conglomerado continuará priorizando el desarrollo orgánico, aunque no descarta evaluar oportunidades de adquisición. Como antecedente, mencionó la incorporación de Hertz Perú hace siete años, cuando esta operación contaba con una flota de aproximadamente 30 vehículos y actualmente supera las 300 unidades.

“La mayoría de nuestro crecimiento como grupo ha sido orgánico, con capital propio. Somos una empresa 100% peruana y hemos utilizado nuestros propios recursos”, afirmó. Actualmente, al considerar las operaciones del grupo y sus alianzas en el negocio de estaciones de servicio, la organización reúne cerca de 1,500 trabajadores.

Otro de los procesos en marcha es el relevo generacional y el fortalecimiento del gobierno corporativo. Espinoza confirmó que el grupo se encuentra en una etapa de transición hacia la segunda generación familiar y que trabaja en la implementación de protocolos para ordenar la sucesión y proteger el patrimonio empresarial .