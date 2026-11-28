El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia sectorial la infraestructura de seis aeropuertos del país ante el riesgo de daños por las intensas lluvias previstas por el Fenómeno El Niño 2026-2027.

Con esta medida se busca prevenir afectaciones a las operaciones aéreas y garantizar la continuidad de los servicios aeroportuarios.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 693-2026-MTC/01.02, publicada en el diario oficial El Peruano.

Según los informes técnicos del sector, las precipitaciones podrían ocasionar anegamientos, inundaciones, erosión, filtraciones y daños en los sistemas de drenaje, pavimentos y coberturas de los terminales.

Los informes técnicos advierten que las precipitaciones podrían afectar los sistemas de drenaje, pavimentos y coberturas de seis terminales aeroportuarios. Foto: Andina

La declaratoria comprende los terminales de Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca y Pucallpa, que forman parte del primer grupo de aeropuertos concesionados a Aeropuertos del Perú S.A.

Estos escenarios representan un riesgo para la seguridad operacional y podrían comprometer el desarrollo de las operaciones aéreas y la prestación de los servicios aeroportuarios.

¿QUÉ MEDIDAS ADOPTARÁ EL MTC EN LOS AEROPUERTOS?

A través de la resolución, el MTC encargó a la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes adoptar las acciones necesarias para preservar la operatividad de los seis aeropuertos y reducir los riesgos asociados a las lluvias.

Para ello, la dependencia podrá coordinar con la empresa concesionaria Aeropuertos del Perú S.A. y suscribir actas de acuerdo, siempre que las intervenciones cuenten con sustento técnico, contractual, legal y presupuestal.

La resolución precisa que la atención de esta situación de peligro inminente no es atribuible al concesionario y excede sus obligaciones contractuales de mantenimiento de la infraestructura.

Asimismo, establece que las intervenciones se financiarán con cargo al presupuesto institucional de la entidad pública titular del proyecto, conforme a la Ley N.° 32441, que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos.

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La norma también contempla que estas acciones puedan ser ejecutadas por el concesionario mediante actas de acuerdo entre las partes, según lo establecido en el artículo 150 del reglamento de dicha ley.