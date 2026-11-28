Esta noche, la presidenta Keiko Fujimori llegó a Piura y anunció la entrega de bonos a las familias damnificadas por las intensas lluvias asociadas al fenómeno El Niño.

La medida fue comunicada durante su visita a la urbanización Ignacio Merino, una de las zonas más afectadas por las intensas lluvias registradas desde ayer en esta zona norte del país.

“Con el ministro de Economía (Elmer Cuba) se ha planificado la entrega de bonos a las familias afectadas, a las familias damnificadas”, declaró a la prensa y precisó que esta entrega se hará “lo más pronto posible”.

Además, la mandataria recordó que apenas ingresaron al Gobierno ya estaban en la región Piura haciendo trabajos de limpieza en los cauces, así como colocación de geomallas.

“Después de la reconstrucción tenemos que pensar en una solución integral y este trabajo tiene que ser un trabajo de los tres niveles de Gobierno porque como sabemos, todos los sistemas de agua y alcantarillado no funcionaron, y, en algunos casos, no han estado bien hechos”, sostuvo.

RESCATES EN PIURA TRAS LLUVIA

En otro momento, la presidenta señaló que Piura registró en un solo día un volumen de lluvias equivalente a lo que normalmente precipita en un año.

En esa línea, agregó que en algunas zonas, como la urbanización Ignacio Merino, las precipitaciones fueron incluso mayores.

“Esto es realmente un Mega Niño, con estadísticas nunca antes vistas, quiero resaltar la labor del personal del Ejército, de la Policía Nacional, de todo el equipo también del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego que han venido ayudando”, explicó.

Piura sin agua por las lluvias: conoce qué pozos y reservorios dejaron de operar y las zonas afectadas. Foto: Andina

Asimismo, informó que se logró rescatar a 400 personas y distribuir 1,500 litros de agua y 700 canastas de alimentos. Añadió que aún quedaban entre 10 y 15 personas por rescatar.

“Aquí vamos a estar toda la noche haciendo todo el trabajo de supervisión y por supuesto lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de cuidar la vida de las personas”, aseguró.