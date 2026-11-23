Bart Vanhaeren, CFO de Millicom, señaló en la llamada en la que presentó los resultados del cuarto trimestre de 2025 que la primera prioridad de la estrategia de fusiones y adquisiciones de la multinacional ha sido siempre la consolidación en los mercados donde ya tiene presencia.

El segundo eje, según sus declaraciones, son los mercados adyacentes (aquellos con proximidad geográfica). En esta categoría se ubicaron sus adquisiciones más recientes en Uruguay, Ecuador y Chile.

“En la última llamada trimestral mencioné a Perú y Venezuela como mercados que encajan con nuestra estrategia. Venezuela, específicamente, todavía tiene una serie de mecanismos de fuga de capitales, especialmente relacionados con el dólar. Por eso sigue siendo una inversión difícil”, respondió durante la conferencia telefónica de febrero pasado.

La compañía estaría dejando fuera de su plan –por ahora- a mercados como Brasil y México, por considerarlos demasiado grandes y complejos, y con escasas oportunidades de recuperación operativa, dado que varias compañías ya tienen márgenes ebitda cercanos al 50%.

Xavier Niel es el principal accionista de Millicom. Photographer: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

En cambio, sobre Chile, donde adquirió recientemente una participación del 49% en Telefónica, Marcelo Benítez, CEO de Millicom, señaló en un call de este año que ese mercado “tiene una macroeconomía muy fuerte, estabilidad del dólar, estabilidad monetaria y también es un país de grado de inversión. Creemos en las perspectivas a largo plazo de Chile. Si analizamos el entorno competitivo, es un mercado muy fragmentado. Somos, sin embargo, el número uno en suscriptores de servicios para el hogar y nuestra posición en móviles es la segunda. Creemos que podemos prever una consolidación del mercado a mediano o largo plazo”.

¿Cómo ingresa a sus nuevos mercados?

Marcelo Benítez, CEO de Millicom, ha detallado en sus diferentes conferencias con analistas de inversión cómo avanzó la empresa en la integración de las operaciones adquiridas en Ecuador y Uruguay, lo que podría dar algunas luces sobre la ruta que podrían aplicar en el país.

“[En Ecuador y Uruguay] el primer día de la adquisición nombramos a un nuevo gerente general, un nuevo director financiero y un nuevo director de tecnología. Durante la primera semana, rediseñamos el equipo ejecutivo y sus reportes directos. Durante el primer mes, aplicamos nuestro playbook con disciplina, incluida una reducción del 30% de la plantilla”, detalló.

De hecho, la transformación de las compañías que adquieren comprende dos etapas. La primera consiste en implementar eficiencias operativas, reorganizar las empresas y reducir costos durante los primeros 60 a 90 días. La segunda apunta a profundizar esas eficiencias y recuperar el crecimiento comercial.

Benítez señaló, por ejemplo, que Ecuador y Uruguay pasaron de registrar márgenes ebitda cercanos al 30% a niveles superiores al 40%. Para 2027, esperan capturar los beneficios completos del “modelo” de Millicom.

Quizá los casos más recientes que reflejan la estrategia de Millicom sean Colombia y Ecuador. En octubre pasado, ambas operaciones empezaron a operar bajo su emblemática marca Tigo. Además, la compañía anunció inversiones para los próximos cuatro años.

En octubre pasado, las operaciones de Ecuador y Colombia empezaron a operar bajo la marca Tigo. Además, Millicom anunció inversiones para los próximos cuatro años en esos dos países.

En Colombia, por ejemplo, apunta a duplicar su cobertura 5G, aumentar la capacidad de la red en más de 5,000 sitios y ampliar la cobertura mediante la instalación de más de 1,000 sitios nuevos. También continuará invirtiendo en infraestructura fija y digital.

En Ecuador, aumentó la capacidad de la red en más de 2,000 sitios. “Nuestro plan incluye la construcción de al menos 500 sitios adicionales, principalmente para ampliar la cobertura a lo largo de la región costera”, señaló el CEO.

En Chile, donde Millicom tiene una participación del 49% en Telefónica, Benítez explicó que la siguiente prioridad ya no es solo reducir costos, sino recuperar el crecimiento comercial, estabilizar la base de clientes y elevar el ARPU. La compañía espera que el negocio genere más de US$ 100 millones de Equity Free Cash Flow en 2027.

¿Cuál es la propuesta a sus nuevos clientes?

La adquisición de Entel Perú significaría para Millicom incorporar una base de casi 10 millones de usuarios en un mercado altamente competitivo en precios, con niveles de ARPU ajustados y operadores de gran tamaño como Claro y Bitel.

A nivel regional, Millicom ha señalado abiertamente que una de sus estrategias consiste en migrar clientes del prepago al pospago. Esta es una de sus principales fuentes de crecimiento han dicho sus ejecutivos. En el tercer trimestre, el 73% de las nuevas ventas pospago del grupo provino de clientes que ya formaban parte de su base prepago. La cartera pospago llegó a 17,2 millones de clientes, con un crecimiento interanual cercano al 31%.

En prepago, la compañía apuntaría a ofrecer más datos, mejores condiciones de conectividad y más días de conexión para justificar gradualmente un mayor ingreso promedio por usuario (ARPU). Benítez insiste en que no se trata simplemente de subir precios, sino de mejorar la propuesta para mantener a los clientes más conectados y fortalecer su relación con la marca.

Al respecto, Fernando Grados, gerente general de Dominio Consultores, señaló que Tigo es la marca que Millicom maneja en Latinoamérica y que, por tanto, la adquisición implicaría ampliar su cartera de clientes en la región.

“Su estrategia de negocios apunta a ofrecer un precio mayor por una mejor calidad de servicios. No necesariamente entraría en una guerra de precios, como ha ocurrido hasta ahora en el mercado. Su estrategia consiste en ofrecer más servicios por un determinado valor. Seguramente ya habrá estudiado el mercado peruano y a sus competidores”, comentó.

En su opinión, “ya es momento de que la industria regule mejor sus precios. El nuevo jugador entra en un mercado donde todavía hay oportunidades de crecimiento antes de que llegue el 6G, aunque en el país la expansión del 5G no ha avanzado como se esperaba. Solo en Lima hay ausencia de infraestructura. Esa es una oportunidad interesante para que crezca más el mercado”, anota.

El ejecutivo considera que la llegada de un nuevo jugador puede ser positiva para la competencia y facilitar el desarrollo de servicios como el roaming, en el que también participa la propia operadora. “Considero que Entel tiene ciertas dificultades fuera de Lima y en provincias, pero creo que la inversión de Tigo no debe destinarse solo a comprar la operación, sino también a expandirla. Veo la operación de manera positiva. Creo que ayudará al crecimiento del mercado de telecomunicaciones en Perú”, añade.

¿Eficiencias?

Por su parte, el CEO de Millicom también ha revelado en los conferences calls que la adopción de inteligencia artificial ya está generando eficiencias en las operaciones cotidianas de Millicom. Como ejemplo, estimó que la migración de procesos de atención al cliente hacia soluciones digitales y de IA permitirá ahorrar US$ 30 millones el próximo año.

El objetivo de Millicom tampoco sería crecer a cualquier costo. Benítez ha señalado que sus programas de eficiencia son permanentes: la compañía revisa órdenes de compra, contratos y gastos, incluso aquellos de montos pequeños. La escala que consigue al incorporar más clientes y generar mayores ingresos también estaría mejorando el apalancamiento operativo, pues le permite aumentar sus ventas sin que los costos crezcan en la misma proporción.

Vanhaeren, por su parte, destacó que Millicom alcanzó un EBITDA ajustado récord de US$ 1,100 millones en el trimestre, con un crecimiento orgánico de 7.7%. El margen ebitda llegó al 48% y el Equity Free Cash Flow sumó US$ 316 millones en el trimestre. En los primeros nueve meses del año, este último indicador alcanzó aproximadamente US$ 870 millones.

Adquisición de Entel

Cabe indicar que, si bien se confirmó la venta de Entel Perú a Millicom, la transacción requiere la autorización previa de la Junta Extraordinaria de Accionistas. Por ello, el Directorio acordó convocarla para el próximo 30 de noviembre. En esa instancia, además de someter a aprobación la transacción, se pondrá a consideración de los accionistas la realización de los actos y la celebración de los contratos necesarios o convenientes para materializarla.