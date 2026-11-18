Grupo Yrsa, dueño de la cadena Boticas Perú y de Chicharrones Kio, ingresa al negocio de panadería y pastelería con la compra de Pastipan. La operación marca, además, la salida de un fondo de capital privado que tenía a la empresa en su lista de desinversiones pendientes.

La transacción comprendió el 100% de las acciones de Pastipan, empresa peruana dedicada a la panificación, pastelería, repostería y elaboración de pastas. Así lo informó el estudio Hundskopf & García Nores Abogados, que asesoró en la venta a Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado y a los accionistas minoritarios. Misti Capital actuó como asesor financiero de los vendedores.

El monto de la operación no fue revelado, ni tampoco otros términos financieros del acuerdo.

Pastipan: 17 locales y canal online

Pastipan inició actividades en el 2000 y hoy opera una red de 17 locales, a la que suma una tienda online y la venta a través de plataformas de delivery. Sus tiendas se reparten en Lima, en distritos como Santiago de Surco, San Borja, San Luis, La Molina y San Miguel.

La red creció bajo la gestión del fondo: en 2016, año en que este entró al accionariado, la cadena sumaba 11 puntos de venta, entre cafeterías con puerta a la calle y servicios corporativos.

Pastipan inició actividades en el 2000 y hoy opera una red de 17 locales, a la que suma una tienda online y la venta a través de plataformas de delivery.

La salida del fondo de Macrocapitales

El vendedor es el fondo Fortaleza I, gestionado por Macrocapitales, parte del Grupo Macro (Macroconsult y Macroinvest). Se trata de un vehículo de US$ 50 millones que llegó a tener siete empresas en su portafolio y que ya había culminado su periodo de inversión.

A inicios de 2025, Rafael Carranza, gerente general de Macrocapitales, adelantó a Gestión que al fondo le quedaban cuatro desinversiones pendientes: Promotik, Charlotte, Pastipan y DiPerugia. Antes había vendido Hass Perú (agroexportación), en diciembre de 2023; Dresden Lab (insumos químicos), a un grupo colombiano; y el 39.33% de la Clínica Cayetano Heredia, al Grupo Apumayo (ahora ApuCorp).

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El comprador: de las boticas a la panadería

Con Pastipan, Grupo Yrsa suma el rubro de panadería a su portafolio. Su principal negocio es Boticas Perú, ubicada como la tercera cadena de farmacias del país, detrás de Inkafarma y Mifarma, que a setiembre de 2026 operaba 361 locales. Para el cierre del año, la cadena proyecta pasar los 370 locales y sostiene su objetivo de 500 en 2027, con la mayoría de aperturas en provincias.

En restaurantes, el grupo opera Chicharrones Kio. Esta cadena facturó cerca de S/ 25 millones en 2025, un 50% por encima del año previo, y este 2026 alista su ingreso a supermercados.