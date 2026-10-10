La cadena tiene cerca del 8% del mercado de boticas. La meta de llegar a dos dígitos de market share, prevista inicialmente para 2026, se trasladaría a los primeros meses de 2027. (Foto: Boticas Perú)
La cadena tiene cerca del 8% del mercado de boticas. La meta de llegar a dos dígitos de market share, prevista inicialmente para 2026, se trasladaría a los primeros meses de 2027. (Foto: Boticas Perú)
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Edgar Velito
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Boticas Perú, la tercera cadena de farmacias del país después de Inkafarma y Mifarma, ambas de InRetail (Grupo Intercorp), reordena su red de tiendas. La compañía depura locales poco rentables en Lima, traslada su crecimiento hacia el interior del país y amplía su negocio fuera del mostrador, con ventas corporativas y una marca propia que pronto llegará a otros canales.

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