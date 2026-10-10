Adrián Yrribarren, presidente del directorio de Boticas Perú, explicó que la empresa enfrenta dos frentes. “Hay dos tipos de competencia: una gran empresa que de una u otra forma está monopolizando el mercado a través de dos marcas fuertes que ya van a tener cerca de 2,800 puntos, y la informalidad, que no se ve, pero que cada vez está más fuerte”, afirmó a Gestión.

Según sus cálculos, los puntos de venta informales superan los 30,000 a nivel nacional. A ello suma, dijo, una reglamentación excesiva y duplicada entre entidades.

La cadena logró en 2025 alcanzar 350 locales y a setiembre de 2026 suma 365. En paralelo a sus aperturas, la empresa viene cerrando tiendas a nivel nacional. “Hemos cerrado los puntos que no son rentables o donde ya no podemos pelear con la informalidad. Preferimos irnos a un sitio donde la competencia es más sana”, sostuvo.

En Lima, los cierres se dieron en distritos como Villa María del Triunfo, Comas y Villa El Salvador. La salida respondió a la inseguridad y a la alza de los alquileres: el 95% de sus locales son alquilados.

Este año, la cadena ingresó a Ayacucho con dos locales en Huamanga, por lo que hoy solo le faltan Huancavelica y Apurímac para tener presencia en todas la regiones del país.

Boticas Perú mueve su crecimiento hacia provincias

Para el término de 2026, la empresa prevé superar los 370 locales, con 11 o 12 aperturas adicionales y dos o tres cierres de tiendas más. El 70% de las nuevas tiendas estarán en provincias.

De hecho, las regiones ya concentran el 40% de sus tiendas, frente al 30% que tenían antes, y la meta es llegar al 50% en 2027. “En provincia tratamos de abrir cerca a la Plaza de Armas de la ciudad. Ahí la informalidad está un poco más controlada y, como somos una marca reconocida, podemos competir”, indicó Yrribarren.

Este año, la cadena ingresó a Ayacucho con dos locales en Huamanga, por lo que hoy solo le faltan Huancavelica y Apurímac para tener presencia en todas las regiones del país. El ejecutivo estima que aún hay espacio para unas diez boticas más en Arequipa, ocho en Trujillo (La Libertad), tres en Tacna, dos o tres en Cusco y dos en Puerto Maldonado (Madre de Dios).

Parte de su presencia en provincias se apoya en un convenio con Tiendas EFE, que le cede espacios dentro de sus locales. “Ya hemos abierto por convenio con ellos 35 puntos, pero estamos cerrando varios”, señaló Yrribarren. El motivo es el horario: Tiendas EFE no abre en el mismo horario que la cadena. Por ello, en Quillabamba (Cusco) y Puerto Maldonado trasladará esos puntos a locales propios más grandes, cerca de su ubicación actual.

En formato, la cadena acaba de cerrar el contrato de un local de 260 m2 en Piura, con góndolas y espacios que alquilará a marcas. Sin embargo, el ejecutivo advirtió que la normativa limita la venta de productos de consumo en farmacias, como galletas o artículos para mascotas, y que la empresa recurrió a Indecopi por esas restricciones.

Marca propia, nuevo almacén y stock ante El Niño

Boticas Perú busca reducir su dependencia de la categoría farma. Los productos de consumo representan el 10% de sus ventas y la meta es llegar al 20% en 2027. Además, el 30% de sus tiendas cuenta con espacios de dermocosmética con impulsadoras, y apunta a llevarlos al 70%.

Su marca propia de productos naturales, VitaVital, tiene cerca de dos años en el mercado y ya representa alrededor del 8% de las ventas. Además, incluye líneas para deportistas y una versión premium. Hacia noviembre llegará a supermercados como Wong y Metro con stands propios. En paralelo, la venta corporativa a mineras, clínicas y policlínicos ya equivale a cerca del 10% de sus ventas, frente al 5% que reportaba el año pasado. A ello se suman la venta online y la venta mayorista a otras boticas.

Ese avance en el segmento corporativo tiene detrás un cambio logístico. “Ya nos ven como una empresa mucho más sólida”, dijo Yrribarren.

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Su nuevo almacén de la Panamericana Sur, en San Juan de Miraflores (SJM), opera desde hace más de seis meses al 50% de su capacidad. El traslado dejó libre su antiguo almacén, también en SJM, que ahora la cadena alistará para alquilarlo a droguerías pequeñas, posiblemente desde 2027, una vez que se actualicen los permisos.

El nuevo almacén de 22 metros de altura demandó una inversión de cerca US$ 8 millones.

Ante el Fenómeno El Niño (FEN), la cadena duplicó el inventario en provincias. “Solo manejábamos un stock de mes y medio, pero por El Niño lo incrementamos a tres meses, porque el transporte va a ser complicado”, explicó. La empresa despacha dos veces por semana a provincias y espera tener el stock completo en noviembre.

Boticas Perú mantiene su meta de superar los 500 locales en 2027. Yrribarren reconoció que hubo dos acercamientos de cadenas extranjeras interesadas en comprar la empresa, aunque fue hace un tiempo atrás. “En el negocio nada se puede descartar. Ahora los negocios son globales”, señaló.

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Market share. La cadena tiene cerca del 8% del mercado de boticas. La meta de llegar a dos dígitos de market share, prevista inicialmente para 2026, se trasladaría a los primeros meses de 2027.

La cadena tiene cerca del 8% del mercado de boticas. La meta de llegar a dos dígitos de market share, prevista inicialmente para 2026, se trasladaría a los primeros meses de 2027. Competencia. Después de Boticas Perú e InRetail (con Inkafarma y Mifarma), la siguiente cadena del mercado tiene alrededor de 150 locales.

Después de Boticas Perú e InRetail (con Inkafarma y Mifarma), la siguiente cadena del mercado tiene alrededor de 150 locales. Lima. La mayor parte de sus tiendas en la capital están en Lima Sur: Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Surco.