Según el estudio de Verisure, nueve de cada 10 peruanos se siente inseguro y el 95% considera que la inseguridad ciudadana empeoró o está igual que antes. (Foto: Archivo/GEC).
Según el estudio de Verisure, nueve de cada 10 peruanos se siente inseguro y el 95% considera que la inseguridad ciudadana empeoró o está igual que antes. (Foto: Archivo/GEC).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La conversación sobre inseguridad suele terminar en la experiencia de algún robo consumado. Sin embargo, hay un costo previo, más difícil de contabilizar, que ya se está descontando de la facturación de miles de comercios: el del cliente que decide no salir. Según el Barómetro de Seguridad elaborado por Verisure e Ipsos, con resultados de enero a julio del 2026, el 38% de peruanos en zonas urbanas limita sus salidas por horarios, con un impacto claro en el dinamismo comercial de diversos negocios. Conozca todos los detalles.

TE PUEDE INTERESAR

Negocios en periferias de Lima ceden a inseguridad: dueños pierden miles de soles ante cierres
Nueve de cada 10 peruanos se sienten inseguros: los delitos de mayor riesgo
Criminalidad al alza: ¿Cuáles son las horas en que los negocios tienen el mayor índice de alerta?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.