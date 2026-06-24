El plan contempla campañas de sensibilización en mercados.
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Zulema Ramirez Huancayo
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El Ministerio de la Producción (Produce) planea incorporar el programa Mercaleasing dentro de la Estrategia Nacional de Competitividad para la Transformación Digital de Mercados de Abastos, con el objetivo de facilitar el acceso al financiamiento para comerciantes y promover la modernización de sus negocios.

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