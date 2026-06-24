Según el documento publicado, el programa reconoce que los comerciantes de mercados de abasto enfrentan mayores dificultades para acceder al crédito formal.

En ese contexto, plantea que un mecanismo de financiamiento asistido como Mercaleasing puede contribuir a la sostenibilidad y el desarrollo económico de estos emprendimientos.

El leasing podría operar como una alternativa para ampliar el acceso al crédito de las micro y pequeñas empresas, a fin de que puedan mejorar su productividad, dijo José Antonio Aguirre, managing director de The Alta Group.

Asimismo, representaría una oportunidad para que no solo bancos sino cajas municipales y empresas especializadas puedan mejorar la oferta de este producto, aprovechando que cuentan con una mayor presencia en el segmento de las microempresas y pequeños negocios, indicó.

La iniciativa, que estará a cargo de la Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE) y la Dirección de Instrumentos Financieros (DIF) de Produce, contempla campañas de sensibilización en mercados, capacitaciones sobre mecanismos de financiamiento y la implementación de instrumentos financieros para facilitar la compra de equipos modernos destinados a la digitalización de los negocios.

Como meta, la estrategia prevé alcanzar 300 comerciantes beneficiarios al cierre de 2026 y ampliar la cobertura hasta 2,500 beneficiarios en el 2030.

Competencia

Los comerciantes de mercados de abasto que ya han superado la etapa inicial de financiamiento enfrentan un nuevo desafío, invertir en tecnología y herramientas de gestión para mantenerse competitivos frente al crecimiento de otros formatos comerciales, como las tiendas de conveniencia, sostuvo Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú.

“Entre las principales necesidades figuran la implementación de equipos y software que les permita controlar el inventario, registrar las ventas, conocer cuánto están recaudando y gestionar de manera más eficiente un amplio stock de productos. Estas herramientas no solo facilitan la toma de decisiones, sino que también contribuyen a mejorar la productividad y la sostenibilidad del negocio”, manifestó.

La necesidad cobra mayor relevancia ante el crecimiento de las tiendas de conveniencia, que paulatinamente incorporan productos tradicionalmente comercializados en los mercados de abasto, advirtió.

Si bien actualmente esta competencia aún no representa una amenaza significativa, el especialista refiere que su expansión podría intensificarse en los próximos años. Por ello, sostiene que fortalecer la digitalización y modernización de los comerciantes permitirá mejorar su productividad, optimizar la gestión de sus negocios y prepararlos para enfrentar un escenario de competencia cada vez más fuerte.

Escaso interés de empresas especializadas

La ausencia de productos orientados a comerciantes de mercados de abasto o mercados municipales refleja que este segmento aún no ha despertado un interés particular entre las entidades especializadas en leasing, comentó José Antonio Aguirre.

Para revertir esta situación, el especialista en arrendamiento financiero ve necesario convocar a entidades con experiencia en microcrédito y en financiamiento especializado, así como brindarles acompañamiento técnico y algún nivel de cobertura que reduzca los riesgos de atender este mercado.

Asimismo, señala que antes de impulsar un programa de leasing para comerciantes de mercados sería importante validar el nivel de demanda.

Si bien no está claro si este sector ha solicitado este tipo de financiamiento, existe evidencia de que pequeñas empresas de distintos rubros recurren al leasing para adquirir camiones, maquinaria o equipos de trabajo, acotó.