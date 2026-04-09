La cadena peruana de tiendas de conveniencia Tambo continúa afianzando su expansión en el mercado nacional con la inauguración de 24 nuevos locales durante marzo, alcanzando así más de 800 tiendas operativas en todo el país. Este avance responde a una estrategia sostenida de crecimiento, orientada a fortalecer su presencia en zonas estratégicas y de alta demanda dentro del sector.

La expansión reciente se ha concentrado principalmente en Lima Metropolitana, donde la cadena ha priorizado distritos con alta densidad poblacional y tránsito peatonal. Entre las nuevas aperturas destacan ubicaciones en El Agustino, San Miguel, La Victoria, Ate, Los Olivos y Comas, así como múltiples puntos en San Juan de Lurigancho, uno de los distritos con mayor población del país.

La marca busca consolidarse como líder del retail de conveniencia en Perú. (Foto: Tambo)

Nuevas aperturas de Tambo

Asimismo, según Perú Retail, la empresa ha reforzado su presencia en distritos estratégicos como Miraflores y Santiago de Surco, donde inauguró varios locales en zonas residenciales y comerciales. También se registraron aperturas en Independencia, Carabayllo, San Martín de Porres y Puente Piedra, lo que evidencia un enfoque integral que abarca tanto áreas consolidadas como sectores en crecimiento.

En la Provincia Constitucional del Callao, Tambo también amplió su cobertura con nuevas tiendas en Bellavista, La Perla y el Callao Cercado. Estas ubicaciones responden a la estrategia de acercar la oferta de la marca a más consumidores en puntos de alto flujo y fácil acceso.

Fuera de la capital, la expansión incluyó aperturas en provincias, específicamente en las ciudades de Trujillo, en La Libertad, e Ica. Estas incorporaciones reflejan el interés de la compañía por fortalecer su presencia en mercados regionales y diversificar su alcance más allá de Lima.

La empresa proyecta alcanzar cerca de 900 tiendas en el corto plazo. (Foto: Tambo)

Crecimiento sostenido de Tambo

El crecimiento de Tambo no es reciente, sino el resultado de una evolución constante en los últimos años. La cadena alcanzó las 500 tiendas a mediados de 2024, superó las 600 en abril de 2025 y llegó a 700 en noviembre del mismo año, cerrando ese periodo con 770 locales. Este ritmo sostenido ha permitido proyectar una meta ambiciosa de acercarse a las 900 tiendas en el corto plazo.

Con un promedio de entre 15 y 20 aperturas mensuales, la compañía mantiene una dinámica agresiva de expansión que le otorga una ventaja competitiva frente a otras cadenas del sector. Esta amplia red no solo incrementa su cobertura, sino que también fortalece su posicionamiento como una de las principales opciones en el rubro de conveniencia en el país.