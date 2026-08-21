Alrededor de 20 mil bodegas se encuentran en riesgo ante lluvias y desabastecimiento. (Foto: Andina)
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Daniel Seclen Parraguez
mailDaniel Seclen Parraguez

El fenómeno de El Niño ya está tomando fuerza en Perú, exponiendo a riesgo a muchos sectores, entre ellos las bodegas y pequeños comercios; Y es que, las lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos podrían afectar la infraestructura de los negocios, dañar mercadería y reducir el tránsito de clientes.

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