“Por 31 años, CasaCor siempre utilizó inmuebles patrimoniales. Encontrábamos inmuebles que estaban en abandono, se ponían en valor y se reactivaban. Eso ha sido muy valioso, pero también ha tenido limitantes”, comentó.

Según explicó, las restricciones para intervenir esos espacios recortaban el margen creativo de arquitectos y marcas, y generaban recorridos confusos y cuellos de botella para los visitantes. Por eso, para 2026 se optó por levantar la muestra desde cero.

“Inicialmente habíamos calculado una inversión de S/ 1 millón. Esta inversión superó los S/ 2 millones, pero el resultado fue óptimo”, reveló. El cambio implicó reestructurar por completo el interior y diseñar el recorrido del visitante con “una mirada más hotelera”.

La edición 2026 reunió a 82 profesionales, presentó 44 ambientes, sumó más de 100 empresas y recibió a más de 50,000 visitantes. De acuerdo con el director, la asistencia se dio en medio de la campaña presidencial y del Mundial, “dos temas que son complicados para la asistencia”.

Julio Pérez-Novoa, director de CasaCor Perú.

CasaCor 2027: un edificio dentro de otro y nueva inversión en el Jockey Club

La edición 32, prevista para 2027, se mantendrá en el Jockey Club. Para esta versión, la organización ejecutará una inversión similar a la de 2026, aunque no precisó el monto. Parte de ella se destinará al cambio total de la cobertura y los techos del pabellón. “La idea es que cuando CasaCor se vaya del Jockey Club, ese espacio le sirva al club para tener ahí un proyecto más sólido”, señaló.

El nuevo master plan contempla 45 ambientes, seis casas completas en las áreas exteriores y seis departamentos integrales en el interior. El ingreso también cambia: el visitante entrará a un edificio de tres pisos levantado dentro del pabellón, y la muestra empezará en su primer departamento. “Todo se construye de cero. Va a ser un edificio adentro de un edificio”, detalló.

Además del recorrido residencial, habrá una ruta gastronómica, tiendas comerciales, espacios de bienestar, galerías de arte peruano y fotografía, una librería y un business hub para profesionales y empresas. Para 2027, CasaCor estima recibir entre 60,000 y 65,000 visitantes.

En lo curatorial, Pérez-Novoa adelantó que el foco estará en la identidad peruana antes que en las tendencias que circulan en redes sociales. “Las tendencias siempre son pasajeras. La casa tiene que representar la familia, la unión, la conversación. No es una foto, no es Instagram, no es Pinterest”, remarcó.

Su objetivo es que los profesionales diseñen espacios para ser vividos y no para ser fotografiados.

Los trabajos fuertes de la edición 2027 arrancan el 21 de diciembre, aunque los acondicionamientos estructurales ya están en curso. La muestra durará 10 semanas, es decir, unos dos meses y medio.

CasaCor Perú más allá de Lima: Arequipa en 2028 y tres ediciones en 2029

En 2028, CasaCor abrirá su primera edición en Arequipa, como segunda sede anual e independiente de Lima. La muestra limeña abrirá en abril y la arequipeña, en noviembre. En el sur, la organización retomará su formato original: la puesta en valor de un inmueble patrimonial.

“Ahora estamos evaluando tres inmuebles, ubicados en el centro histórico, que es donde creo que nos vamos a quedar para empezar las primeras ediciones”, indicó.

La inversión aún no está definida. “Va a depender del reto que tenga la casa. Cada casa puede presentar un problema menor o de repente un problema estructural, y eso cambia el tiempo y la inversión”, explicó.

Según el director, tras el anuncio, arquitectos y diseñadores arequipeños empezaron a enviar sus portafolios. La apuesta es que profesionales de provincia participen en Lima y que los limeños viajen a regiones.

Para 2029, el plan contempla tres ediciones: dos en Lima y una en Arequipa. Las de Lima tendrán un enfoque sectorial: la primera será CasaCor Hotel, dedicada a la hotelería, y la segunda estará orientada al mercado de niños, con una muestra más reducida.

A largo plazo, la meta es instalarse por diez años en un solo espacio, no necesariamente el Jockey Club, donde pueda construir un inmueble propio para todas sus ediciones. “Siempre hacemos contratos anuales. Nunca se hacen a largo plazo. Sí nos gustaría construir un espacio de cero, acondicionarlo para que CasaCor se pueda dar todos los años en un mismo sitio”, comentó.

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