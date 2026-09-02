La cadena de hoteles Costa del Sol mantiene activo su plan de expansión en el Perú. Para apalancar sus próximas inversiones, obtuvo un financiamiento de US$ 51 millones para la ejecución de nuevos proyectos en cartera. De esa manera, la empresa fortalecerá su capacidad de inversión y respaldará la ejecución de su segundo hotel en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En concreto, la empresa logró recaudar US$ 51 millones como resultado de una transacción en la cual Scotiabank otorgó US$ 25.5 millones y a su vez actuó como Sole Lead Arranger and Bookrunner. En esta posición, Scotiabank lideró y estructuró la operación, que también incluyó el financiamiento de otra institución financiera por el monto restante (US$ 25.5 millones).

“Esta transacción refleja nuestra capacidad para estructurar soluciones financieras a la medida de nuestros clientes y acompañarlos en sus planes de expansión. En este caso, el refinanciamiento permitirá a Costa del Sol optimizar su estructura financiera y contar con mayor flexibilidad para seguir desarrollando sus proyectos en el país, en un sector que cumple un rol importante en el desarrollo económico de diversas regiones”, afirmó Carlos Correa, VP de Banca Comercial de Scotiabank.

Fortalecerán propuesta de alojamiento en aeropuerto

Scotiabank detalló que esta operación permitirá a Costa del Sol ejecutar la construcción de un hotel de 3 estrellas con 338 habitaciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ante el crecimiento de la demanda de alojamiento vinculada con la mayor conectividad aérea del país.

Dicho establecimiento sería el segundo de la compañía en el terminal aéreo, considerando que en julio del año pasado inauguró el Wyndham Grand Costa del Sol Lima Airport, un hotel cinco estrellas ubicado dentro de este complejo.

En diálogo con Gestión, Mario Mustafá, CEO de Hoteles Costa del Sol, comentó anteriormente que el nuevo hotel funcionará en una segunda torre que se construirá junto al Wyndham Grand Costa del Sol, con proyección a ser inaugurado durante el 2028.

La nueva infraestructura operará bajo el formato limited service y el objetivo es que junto a la infraestructura ya existente (Wyndham Grand Costa del Sol), aun cuando atenderán a públicos diferentes, funcionen como una sola unidad productiva.

“Cuando concebimos este proyecto sabíamos que el aeropuerto iba a necesitar mucha más capacidad. En ese momento no todos creían en una inversión de esta magnitud, pero nosotros sí confiábamos en el potencial del país. Por eso seguimos adelante con una segunda torre que convertirá este complejo en la mayor unidad hotelera integrada del Perú. Nuestra apuesta nunca ha sido para el corto plazo, sino para acompañar el crecimiento que creemos que tendrá el país”, afirmó Mustafá.