Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), planteó duplicar los ingresos municipales mediante una mayor recaudación de recursos propios y del canon aduanero, con el objetivo de financiar proyectos de transporte y otras obras para la capital.

Durante el debate municipal, López Aliaga sostuvo que Lima cuenta con recursos para ejecutar nuevas inversiones y señaló que una de las prioridades de una eventual gestión será incrementar los ingresos disponibles para la comuna metropolitana.

El candidato concentró sus principales propuestas en seguridad ciudadana, transporte, infraestructura vial y programas sociales. En materia de seguridad, anunció una inversión superior a S/ 100 millones en inteligencia municipal para enfrentar el sicariato.

También planteó instalar iluminación LED y cámaras de videovigilancia en las avenidas metropolitanas. A ello sumó una propuesta para establecer sanciones penales contra quienes permitan la comercialización irregular de celulares.

López Aliaga señaló que los mayores recursos que espera obtener para la Municipalidad de Lima permitirán financiar, además de las medidas de seguridad, diversos proyectos de infraestructura y transporte.

Transporte y obras viales

En transporte, una de sus principales propuestas es que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) vuelva al ámbito de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Según explicó, este cambio permitiría avanzar en la implementación de buses y metropolitanos eléctricos para modernizar el transporte público de la capital.

En infraestructura vial, López Aliaga propuso recuperar los ocho carriles de la Panamericana Norte y realizar mejoras en el eje Canta Callao-Trapiche. También planteó continuar la ampliación de la Autopista Ramiro Prialé hasta Los Ángeles.

Otra de sus propuestas es culminar la Vía Expresa Sur, proyecto que, según indicó, incluirá cuatro puentes. Asimismo, planteó desarrollar vías rápidas en importantes arterias de la ciudad, entre ellas las avenidas Angamos, Benavides y Brasil.

A estos proyectos agregó la construcción de dos túneles. El primero sería el túnel Abancay. El segundo corresponde al túnel La Molina, incluido también dentro de su cartera de obras para reducir los problemas de conectividad de la capital.

El candidato vinculó la ejecución de estas iniciativas con su propuesta de incrementar los recursos de la Municipalidad de Lima.

Durante el intercambio con Samuel Daza, candidato de Fuerza Popular, López Aliaga también respondió a cuestionamientos sobre integrantes de Renovación Popular. Foto: JNE (Captura)

Alimentación, colegios y servicios

El candidato de Renovación Popular presentó además una serie de propuestas sociales. Entre ellas, planteó mantener como prioridad municipal el apoyo a ollas comunes, comedores populares y programas del vaso de leche.

En educación, propuso que los colegios nacionales vuelvan al ámbito de la Municipalidad de Lima y que los estudiantes reciban tres comidas diarias. A ello añadió la entrega de tablets y el acceso a internet satelital como parte de las medidas que, según señaló, impulsaría desde el gobierno municipal.

López Aliaga también ofreció facilitar el acceso a espacios recreativos administrados por la comuna. En ese sentido, propuso que los menores de edad y los adultos mayores ingresen gratuitamente a los clubes metropolitanos.

Para las zonas altas y periféricas de Lima, planteó continuar con la construcción de escaleras y losas deportivas. Asimismo, incluyó entre sus propuestas garantizar agua de emergencia para sectores de la capital que todavía presentan dificultades de acceso al servicio.

En materia de salud y atención animal, sostuvo que buscará implementar hospitales y veterinarias solidarias en todos los distritos de Lima.

Las medidas forman parte del componente social que López Aliaga presentó junto con su cartera de proyectos de infraestructura. El candidato señaló que las intervenciones en las zonas emergentes de la ciudad incluirán tanto obras de infraestructura básica como servicios dirigidos a niños, adultos mayores y familias que recurren a programas de alimentación.

Cruce con Fuerza Popular

Durante el intercambio con Samuel Daza, candidato de Fuerza Popular, López Aliaga también respondió a cuestionamientos sobre integrantes de Renovación Popular.

Daza cuestionó a su rival por la presencia de 110 candidatos que, según afirmó durante el debate, habían sido señalados. Frente a ello, López Aliaga sostuvo que el Jurado Nacional de Elecciones había reportado a su lista sin antecedentes y afirmó que su agrupación suspendió la militancia de las personas mencionadas.

El candidato de Fuerza Popular también cuestionó la atención que, a su juicio, habían recibido las zonas periféricas durante la gestión representada por López Aliaga y lo acusó de haber incumplido compromisos asumidos con Ancón.

López Aliaga respondió trasladando el intercambio hacia el financiamiento de las propuestas municipales y cuestionó a Daza sobre la forma en que obtendría los recursos necesarios para ejecutar los proyectos de infraestructura que había anunciado.

El representante de Renovación Popular insistió así en el incremento de los ingresos municipales como uno de los ejes de su propuesta. Su planteamiento es duplicar tanto los recursos propios como los provenientes del canon aduanero, fondos que, según sostuvo, permitirían financiar obras viales, modernizar el transporte público y ejecutar sus medidas en seguridad y servicios para la población.