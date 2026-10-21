El restaurante peruano-japonés Osaka inició operaciones en 2001, de la mano de sus fundadores Diego de la Puente y Diego Herrera. (Foto: Difusión)
El restaurante peruano-japonés Osaka inició operaciones en 2001, de la mano de sus fundadores Diego de la Puente y Diego Herrera. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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MCK Hospitality, el holding peruano que opera y franquicia marcas como Osaka, KO Asian Kitchen, Barrio y el bar Carnaval en Latinoamérica, Estados Unidos (EE.UU), Europa y Medio Oriente, cerrará el 2026 con un crecimiento de doble dígito, aunque con una meta de ventas ajustada por el calendario de sus próximas aperturas fuera del país. En paralelo, alista una nueva marca para Lima y define su hoja de ruta hacia el 2030.

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