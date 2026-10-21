Al cierre de setiembre, las ventas de las marcas del grupo crecieron 27% frente al mismo periodo del 2025. Diego de la Puente, cofundador de MCK Hospitality, explicó que el avance responde tanto a mayores ventas en los mismos locales como a las nuevas aperturas. “El mayor crecimiento ha sido con la marca KO, no solo este año, sino el año pasado”, comentó a Gestión.

En tanto, la proyección de ventas de sus marcas para todo el 2026 es de US$ 132 millones, cifra que se explica principalmente por el retraso en la apertura de los restaurantes Osaka en Chicago (EE.UU.) y Dubái (EAU).

El Perú representa el 19% de las ventas brutas de las marcas, entre operaciones propias y franquicias. A setiembre, las ventas brutas acumuladas en el país suman el equivalente a US$ 18 millones, cifra que incluye la franquicia de KO en el aeropuerto Jorge Chávez.

Diego de la Puente, cofundador de MCK Hospitality.

Dueño de Osaka va por más restaurantes en el exterior: ¿cuándo abrirán?

Desde el 2020, el grupo dejó de franquiciar Osaka y sus marcas premium para invertir y operar directamente esos restaurantes. Bajo ese esquema funciona Osaka Miami (EE.UU.) desde hace seis años, así como Osaka Madrid (España), que cumplió un año.

El siguiente paso son Dubái y Chicago. De la Puente detalló que el local de Dubái ya está terminado y en etapa de entrenamiento del personal, mientras que la obra de Chicago concluiría en diciembre. Ambas aperturas se darían en el primer trimestre del 2027.“Vamos a tomar todo el 2027 para consolidar esas aperturas, porque no solo tienes que abrir, sino que sea exitoso”, señaló.

Luego vendrían tres restaurantes Osaka más a nivel global, aunque sin fecha definida: según explicó, desde que se busca un local hasta que se abre pueden pasar entre un año y medio y dos años.

Hoy, el grupo opera 27 restaurantes con sus marcas, sin contar puntos de solo delivery ni algunos formatos especiales. En el Perú suma nueve restaurantes, de los cuales uno es franquicia (KO del aeropuerto).

En el 2025, el grupo sumó en Lima KO y Bali Poke Club, su marca fast casual, en el Jockey Plaza, y NT Taco como local propio en Miraflores, un concepto nikkei casual que nació en la pandemia solo como delivery. Fuera del país, abrió Barrio en Guayaquil (Ecuador).

En lo que va del año, el grupo abrió un local de KO en Santiago (Chile), y en noviembre inaugurará tres más en Colombia: dos con la misma marca, en Bogotá y Chía, y un tercero en Bogotá con la marca KOHI, un concepto nuevo de coffe bar.

Osaka abrió en el 2001 en Lima con una inversión de US$ 15,000, en un local con piso de tierra y techo de caña.

De lo nikkei a lo mediterráneo: el nuevo concepto del dueño de Osaka

El grupo alista Casamara, una marca de cocina mediterránea —con influencias de España, Italia, Francia y Grecia— con toques japoneses. Además, funcionará en San Isidro, en el local que hoy ocupa el bar Carnaval, junto a Osaka. La construcción empezaría en enero y la apertura está prevista para julio o agosto del 2027. “Hemos visto que últimamente han abierto muchos restaurantes italianos, y creemos que no hay ningún restaurante mediterráneo, muy pocos tal vez. Ahí encontramos un espacio”, sostuvo.

Asimismo, añadió que la tendencia hacia una alimentación más ligera y saludable sostiene la demanda de esta cocina tanto en formatos de alta gama como casuales.

Carnaval, por su parte, se mudará a un punto en Miraflores o Barranco, con el objetivo de llegar a más turistas y ofrecer una experiencia más inmersiva.

A ello se suma la búsqueda de locales para expandir Barrio en Lima, con Miraflores y Barranco como zonas de interés, y de nuevas ubicaciones para KO en centros comerciales, tras sus buenos resultados en Larcomar y el Jockey Plaza. “No es fácil encontrar buenas ubicaciones dentro de los malls”, advirtió.

La meta al 2030 y el frente de costos

El plan estratégico del grupo apunta a 50 locales a nivel mundial en el 2030, con un Ebitda de US$ 10 millones que le permita alcanzar una valorización por encima de los US$ 100 millones. El mayor impulso vendría de Osaka, con un restaurante por ciudad, y de KO, una marca más escalable: solo en Bogotá ya tiene cuatro locales.

En Miami, el grupo sigue buscando locales para sus nuevos proyectos, cuyo levantamiento de capital aún está en curso. La cautela responde a la experiencia en México, donde cerró sus restaurantes tras una mala elección de ubicación. “Ya no solo es la ubicación, sino que el costo de esa ubicación tenga sentido económico, que el P&L (Profit and Loss) funcione”, indicó.

Sobre El Niño, De la Puente anticipó que el fenómeno afectará la disponibilidad de pescado, uno de los insumos principales de sus restaurantes. La respuesta, dijo, no pasará por subir precios, sino por ajustar la oferta. “Vamos a tener que ser bastante reactivos, no en incrementar los precios de la carta, sino en esa ingeniería de carta”, adelantó.

A ello se suman alquileres más altos, el alza salarial y el encarecimiento de insumos por la guerra en Ucrania y el precio del petróleo, presiones que el grupo busca no trasladar al precio final, aunque reconoció que “todo tiene un límite”.

Más sobre MCK Hospitality

Nombre. MCK viene de Mixing Cultures and Kitchens .

MCK viene de . Historia. El restaurante peruano-japonés Osaka inició operaciones en 2001, de la mano de sus fundadores Diego de la Puente y Diego Herrera. Tras 10 años de operación, los empresarios conformaron el Grupo MCK en 2011, un holding gastronómico que cuenta con nueve marcas distribuidas en Latinoamérica, Estados Unidos, Medio Oriente y Europa.

El restaurante peruano-japonés Osaka inició operaciones en 2001, de la mano de sus fundadores Diego de la Puente y Diego Herrera. Tras 10 años de operación, los empresarios conformaron el Grupo MCK en 2011, un holding gastronómico que cuenta con nueve marcas distribuidas en Latinoamérica, Estados Unidos, Medio Oriente y Europa. Portafolio. El grupo cuenta con nueve marcas en su portafolio, que son Osaka, KO Asian Kitchen, Barrio, NT Taco, Carnaval Bar, Kero Lounge, Kuuru, DonDoh y Bali Poke Club.

El grupo cuenta con nueve marcas en su portafolio, que son Osaka, KO Asian Kitchen, Barrio, NT Taco, Carnaval Bar, Kero Lounge, Kuuru, DonDoh y Bali Poke Club. Carnaval. El bar fue incluido en la lista de los 50 mejores bares del mundo.