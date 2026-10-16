Este mecanismo cobra especial relevancia ante los riesgos asociados al Fenómeno de El Niño. Imagen: archivo / Carlos Chunga
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Zulema Ramirez Huancayo
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Guillermo Westreicher Herrera
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La nueva regulación aprobada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) establece las normas para que los seguros paramétricos puedan cubrir desastres como terremotos, tsunamis, lluvias intensas, inundaciones y otros fenómenos naturales.

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