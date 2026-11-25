Javier Salazar, presidente ejecutivo de Besco, en el marco de CADE Ejecutivos 2026, señaló que la compañía prevé cerrar el 2026 con resultados similares a los registrados el año pasado, considerando un periodo en el que la inmobiliaria ha mantenido un buen ritmo comercial. En específico, la firma estima ventas anuales por alrededor de US$ 220 millones.

“Sentimos que, a diferencia de años anteriores, no se ha detenido la comercialización. Se ha seguido vendiendo bastante bien”, sostuvo.

El ejecutivo manifestó que la firma actualmente cuenta con 12 proyectos activos, de los cuales seis se encuentran en etapa de construcción, principalmente en Lima. El resto alude a iniciativas en estado de preventa y otros.

“En Lima, la empresa desarrolla proyectos de departamentos y viviendas en Comas, San Juan de Lurigancho, Independencia, Rímac y Cercado de Lima”, detalló.

Proyecto de Piura se ponen en pausa por el FEN

Salazar indicó que en Piura la firma prepara un proyecto de 65 hectáreas, el cual considera 2,500 unidades entre lotes y viviendas bajo el programa Techo Propio. La proporción de cada tipo de producto dependerá de la demanda del mercado.

“La cantidad de casas y terrenos que se habilitarán dependerá de la demanda. Si la gente busca más vivienda, la inversión incrementará, teniendo en cuenta que el precio de una vivienda es mayor a la de un lote”, explicó.

Actualmente, el proyecto en Piura se encuentra en etapa de preventa, mientras la compañía avanza con los aspectos técnicos del proyectos. El vocero de Besco adelantó que la decisión de la compañía es iniciar las obras de construcción cuando finalice el Fenómeno El Niño (FEN), considerando las complicaciones generadas por este evento climático.

“Sin embargo, tenemos claro que la ubicación del proyecto no presenta riesgo de inundación, una característica que representa oportunidad para atender la demanda de vivienda de las personas afectadas por el FEN”, añadió.

Ocupación total de strip center en el Rímac al 70%

En paralelo a su negocio inmobiliario, Besco avanza con la consolidación de su primera experiencia de desarrollo mixto en el Rímac, donde en julio último incorporó un strip center de 6,000 metros cuadrados.

Salazar explicó que la decisión de incluir un espacio comercial en su proyecto residencial del Rímac respondió, en parte, al actual perfil del comprador de viviendas. Mientras, en el 2004 y 2005 alrededor del 90% de los clientes de la compañía tenía hijos, actualmente el 42% no tiene hijos.

“Esta gente joven valora estar cerca de un comercio, tener dónde bajar a comer, contar con servicios y otros”, destacó.

En cuanto al strip center Las Lomas Plaza, Salazar refirió que aproximadamente dos tercios de sus espacios ya están comprometidos mediante contratos de alquiler. Entre las marcas que acoge el establecimiento se encuentran Metro, Smart Fit, MiFarma, pollería Norky’s, Bobocha, entre otras.

“Apuntamos a completar la incorporación de locatarios el próximo año, teniendo en cuenta de que Besco no tiene previsto mantener este activo dentro de su operación de largo plazo. La intención es venderlo a un operador especializado en la gestión de centros comerciales; ello, una vez completado su ocupación”, remarcó.

Lomas Plaza es el primer mall del Rímac.

Finalmente, el ejecutivo afirmó que la ejecución del strip center fue observado como una experiencia interesante que no se descarta replicarla en algún nuevo proyecto.

“Esto sería más fácil de incorporar en un proyecto nuevo que en alguno otro que esté en marcha”, culminó.